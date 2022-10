Na Rynku Hurtowym w Broniszach zainteresowanie zakupem kwiatów jest bardzo duże. "Ceny chryzantem wzrosły - o ok. 10-15 proc.

Bronisze: wzrosła sprzedaż kwiatów

Przed Wszystkich Świętych i Zaduszkami panuje duży ruch w sekcji kwiatowej na Rynku Hurtowym w Broniszach. Kupowane są przede wszystkim chryzantemy, kwiaty trochę podrożały - poinformowała PAP ekspertka rynku Anna Kaszewiak.

Jak wskazała ekspertka, obie listopadowe uroczystości są mocno zakorzenione w tradycji i kulturze polskiej i wiążą się między innymi z dekorowaniem grobów, pomników, miejsc pamięci. Oferta polskich producentów, ale też importerów jest bardzo bogata i różnorodna, dopasowana do różnego rodzaju portfela. Dostaniemy zarówno kwiaty cięte, jak i rośliny doniczkowe oraz wiele ciekawych dodatków oraz gotowe kompozycje funeralne - zaznaczyła Kaszewiak.

"Zainteresowanie zakupem kwiatów jest bardzo duże, nie mniejsze niż w ubiegłych latach" - stwierdziła.

Kaszewiak podkreśliła, że tradycyjnie o tej porze roku na rynku kwiatów króluje chryzantema - zarówno cięta, jak i doniczkowa. Kwiaty pochodzą od polskich producentów, ogrodników, a także z importu, głównie z Niderlandów.

Ceny chryzantem 2022. Bronisze: Ile kosztują chryzantemy?

"Ceny chryzantem wzrosły - o ok. 10-15 proc. W tym roku ich uprawie sprzyjała pogoda, nie było przymrozków" - wyjaśniła.

Za importowane chryzantemy trzeba w tym roku zapłacić od 4 zł za doniczkę, a tzw. miniaturki w miksie kolorów kosztują 15-20 zł za doniczkę. Krajowe chryzantemy są w cenie 20-40 zł za doniczkę, natomiast wielkokwiatowe - 20-40 zł za doniczkę w zależności od wielkości nasadzenia, koloru, wysokości.

Ceny chryzantem ciętych 2022. Ile kosztują?

Równie chętnie kupowane są chryzantemy cięte. Krajowe kosztują 4-10 zł/szt. Najdroższe są tzw. kule w cenie 6-10 złotych za sztukę. Za chryzantemy z importu (głównie typu margaretki) trzeba zapłacić 20-25 zł za paczkę (czyli 4-5 zł za sztukę)- wyliczała Kaszewiak.

Ceny margaretek 2022. Ile kosztują?

Dodała, że podrożały zwłaszcza kwiaty z importu ze względu na kurs złotówki do dolara i euro. W ub.r. margaretki kosztowały nie więcej niż 20 zł za paczkę.

Ceny wrzosów, wrzośców i astrów 2022. Ile kosztują?

Według ekspertki dużym zainteresowaniem klientów cieszą się także gotowe nasadzenia z roślin, które mogą być ozdobą grobów, pomników - m.in. wrzosy, wrzośce, astry drobnokwiatowe. Ich ceny są zróżnicowane w zależności od ilości użytych roślin do nasadzenia oraz naczynia. Duże nasadzenia kosztują od 40 zł za sztukę - wskazała.

Ceny sztucznych kwiatów 2022 na Broniszach. Ile kosztują?

Sporo osób kupuje dekoracje nagrobne wykonane ze sztucznych kwiatów; ich ceny wynoszą od kilkudziesięciu do 400 zł. O cenie decyduje jakość i ilość zużytego materiału dekoracyjnego. Najdroższe kompozycje doskonale imitują żywe kwiaty czy inne rośliny. Ceny wiązanek ze sztucznymi kwiatami są przy tym wyższe niż rok temu - zaznaczyła Kaszewiak.

Wyjaśniła, że ceny sztucznych kwiatów i innych dekoracji nagrobnych są wyższe o ok. 30 proc., co wynika nie tylko z kursu złotówki, ale także z wysokich kosztów transportu. W 90 proc. sprowadzane są one z Chin - zaznaczyła.

"Oczywiście wzrost cen o 10-15 proc. dla jednych jest niewielki, a dla innych - duży. Wszystko zależy, ile kwiatów kupuje się do ozdobienia grobu. Myślę, że w tym roku dekoracje mogą być skromniejsze" - skomentowała ekspertka.