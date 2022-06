Ceny gazu 2022: Gaz mocno zdrożał w ciągu dwóch dni

Autor: PAP

Data: 17-06-2022, 06:54

Gaz w holenderskim hubie TTF mocno zdrożał z powodu ograniczenia dostaw gazociągiem Nord Stream 1. Kontrakty z dostawą w lipcu w ciągu dwóch dni podrożały o 60 proc., z nieco ponad 80 do ponad 130 euro za MWh.

Ceny gazu rosną

W czwartek po południu wszystkie miesięczne i kwartalne z dostawą w 2022 r. były wyceniane na poziomie 133 euro za MWh, drożejąc w ciągu dwóch dni o 50-60 proc.

Według niemieckiego regulatora BNetzA przepływ gazociągiem Nord Stream 1 został zredukowany do 40 proc. jego nominalnej zdolności przesyłowej. Zapewnił jednocześnie, że mimo tego ograniczenia, gazu w Niemczech jest dość, by magazyny nadal mogły być napełniane, choć nieco wolniej. Z czwartkowych danych BNetzA wynika, że znacząco spadł również wolumen gazu, docierający do Niemiec trasą przez Ukrainę.

Przesył gazu przez Nord Stream 1

Gazprom wcześniej informował, że ogranicza przesył gazu przez Nord Stream 1 z powodu zmniejszenia mocy rosyjskiej tłoczni Portowa. Według rosyjskiego koncernu, jedna ze sprężarek uległa awarii, jej producent Siemens zabrał urządzenie do naprawy do Kanady, ale nie może go zwrócić z powodu kanadyjskich sankcji. Z kolei inna sprężarka, również produkcji Siemensa, musiała być wyłączona z tego względu, że upłynął czas jej pracy pomiędzy przeglądami.

"Uzasadnienie strony rosyjskiej jest po prostu pretekstem. Jest to oczywiście strategia mająca na celu tworzenie niepewności i podniesienie cen" - oświadczył w środę minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck.