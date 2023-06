Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 11,7 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Ceny w kategorii "Żywność i napoje bezalkoholowe" wzrosly o 17,8 proc. rdr oraz spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2023 r.

Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że inflacja spadła w czerwcu z 13 do 11,5 proc., kolejny miesiąc z rzędu znacznie obniżyło się tempo wzrostu cen żywności. Ich zdaniem pomogła także obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.

Prognozują, że spadek poniżej 10 proc. nastąpi prawdopodobnie dopiero w październiku i może być chwilowy.

Analitycy banku ING wyjaśnili, że największy wpływ na spadek inflacji CPI miały paliwa (ich wkład do CPI spadł 0,6 p.p.), ceny żywności (wkład mniejszy o 0,3 p.p.), i energia (wkład mniejszy o 0,3 p.p.).

Dane GUS skomentowały na Twitterze także analitycy Banku Pekao SA.

Ponownie konsensus lekko zaskoczony w dół. Wg flash inflacja CPI kontynuowała spadek w czerwcu do 11,5% r/r. W ujęciu m/m drugi miesiąc z rzędu brak zmian. Ceny żywności pierwszy raz od 2 lat spadły (nie licząc wprowadzenia Tarczy). Inflacja bazowa mocno w dół, do ok. 11,1% r/r. - podali.

- Inflacja spadła w czerwcu z 13% do 11,5%. Żywność, energia i paliwa w dół m/m. Spora niespodzianka na inflacji bazowej ze spadkiem z 11,5% do 11,1%. Dopiero w połowie miesiąca przekonamy się, czy to szerokie spadki, czy raczej jedna kategoria. Na razie dobrze to wygląda - podali analitycy mBanku na Twitterze.