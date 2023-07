Biznes i technologie

Chciwość domeną sieci handlowych? Niekoniecznie. Obalili teorię Glapińskiego

Autor: oprac. PP za money.pl

Data: 18-07-2023, 13:45

Analitycy Credit Agricole odnieśli się do komentarza prezesa NBP ws. greedflacji i podnoszenia cen przez sieci handlowe i wskazują, że jeśli już, to z chciwością mieliśmy do czynienia m.in. w zdominowanym przez państwo górnictwie - podaje money.pl.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński; fot. PAP/Radek Pietruszka