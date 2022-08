Co dalej z cenami energii i paliw? [wywiad z URE]

Autor: Albert Katana

Data: 29-08-2022, 08:57

Ceny energii elektrycznej i paliw rosną w oszałamiającym tempie. Wiele branż czy firm domaga się wpisania do tzw. infrastruktury krytycznej lub wpisania na listę podmiotów świadczących „podstawowe usługi społeczne” by otrzymać wsparcie rządowe. O problemie rozmawiamy z Agnieszką Głośniewską, rzecznikiem Prasowym - naczelnikiem Wydziału Mediów Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Agnieszka Głośniewska, rzecznik Prasowy - naczelnik Wydziału Mediów Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Regulacji Energetyki

Albert Katana: Czy są widoki na to, że ceny przestaną rosnąć, że wrócą do poziomu sprzed wojny na Ukrainie?

Agnieszka Głośniewska, rzecznik Prasowy - naczelnik Wydziału Mediów Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Regulacji Energetyki: Wojna w Ukrainie, ale wcześniej także pandemia spowodowały, że sytuacja w sektorze energii stała się bardzo zmienna, dlatego trudno jest dzisiaj prognozować, jak zachowa się rynek zarówno w tej bliższej, jak i dalszej perspektywie.

Obecny wzrost cen energii wynika przede wszystkim ze wzrostów cen paliw (węgiel, gaz), które są używane do produkcji tej energii. Natomiast większość kosztów sprzedawców energii, ok. 80 proc., jest związanych z zakupem tej energii do celów odsprzedaży do odbiorców końcowych. Stąd przede wszystkim ten czynnik będzie wpływał na ceny sprzedaży energii. Jednocześnie wysokie ceny energii elektrycznej mogą prowadzić do zmniejszenia jej zużycia, w szczególności przez odbiorców przemysłowych, a w konsekwencji mogą zniwelować trend wzrostowy, dając w horyzoncie kilku kwartałów perspektywę na korektę cen energii w dół.

Czy Urząd Regulacji Energetyki ma na to jakiś wpływ? Jak będą się kształtować ceny energii?

Urząd Regulacji Energetyki kontroluje, czyli zatwierdza, taryfy przygotowane przez sprzedawców prądu tylko dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Natomiast sektor odbiorców komercyjnych, biznesowych kupuje energię na wolnym rynku, tj. zgodnie z ofertami i cennika mi przygotowanymi przez sprzedawców. Nie ma tu miejsca na ingerencję cenową przez regulatora.

To przedsiębiorstwa energetyczne kalkulują swoje koszty i przedstawiają je URE. Na podstawie kosztów, do których należą między innymi koszty zakupu energii na rynku hurtowym, czy uprawnienia do emisji CO2, ustalane są ceny jednostkowe energii. Zatwierdzając taryfy musimy mieć pewność, że sprzedawcy zawarli w nich rzeczywiście tylko uzasadnione koszty swojej działalności, oraz że równoważą one interesy obu stron - zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. Prezes URE, który wykonuje tu rolę podobną do audytora, analizuje wnioski i dokumenty przedłożone przez sprzedawców energii. I jeśli po swojej analizie uzna ich zasadność, nie ma podstaw do tego by nie zatwierdzić taryfy.

Prezes URE ma tu bardzo trudne zadanie - regulator z jednej strony musi chronić interesy odbiorów, z drugiej nie może narazić przedsiębiorstw np. na bankructwo.

To jest godzenie wody z ogniem - jedna strona oczekuje, że zatwierdzimy taryfy na możliwie najwyższym poziomie, a druga - odbiorcy - na jak najniższym. Czasami są warunki ku temu, żeby zmniejszyć apetyty przedsiębiorstw, ale obecnie te żądania wzrostu taryf są uzasadnione warunkami rynkowymi i dużymi wzrostami cen surowców na rynkach hurtowych.