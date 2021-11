strefa premium

Co emocjonowało rynek rolno-spożywczy i handel w październiku? 10 newsów

Postępujący wzrost cen żywności, zmiany w resorcie rolnictwa, emocjonująca współpraca McDonald's z kontrowersyjnym raperem, ekspansja Dino i Biedronki, nowy szef Netto Polska - to naszym zdaniem najciekawsze wydarzenia na rynku rolno-spożywczm i handlowym w październiku.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 02-11-2021, 10:29

1. Wzrost cen w 2021 roku cały czas trwa

Credit Agricole BP SA prognozuje, że dynamika cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe w grudniu br. wyniesie prawie 6% rdr.

- Najsilniej wzrosną ceny w kategorii „warzywa" (o ponad 13%), co jest efektem słabszych tegorocznych zbiorów. Silny wzrost cen zostanie odnotowany również w kategorii „oleje i tłuszcze" (o ok. 9% r/r), głównie ze względu na drożejący olej roślinny i margarynę, co jest skutkiem wysokich na tle historycznym cen rzepaku. Więcej niż przed rokiem (o ok. 7% r/r) zapłacimy za napoje bezalkoholowe, co jest efektem wprowadzonego na początku br. podatku cukrowego. Silnego wzrostu cen (o prawie 6% r/r) oczekujemy także w przypadku pieczywa i produktów zbożowych (efekt wysokich światowych cen zbóż z uwagi na ich niskie zapasy), mięsa (głównie ze sprawą wzrostu cen drobiu ze względu na straty związane z ptasią grypą) oraz „ryb i owoców morza". Produkty mleczne będą droższe o ok. 5% r/r. Ceny w kategorii „Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze" wzrosną o ok. 4% r/r. Ceny owoców będą natomiast kształtowały się na poziomie zbliżonym jak przed rokiem - tłumaczy ekonomista Banku Jakub Olimpra.

2. Akcyza na alkohol i papierosy będzie zwiększona