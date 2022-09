W sierpniu Mars Polska uruchomił w Błoniu piątą fabrykę w naszym kraju. Inwestycja, warta ponad 600 mln zł, stworzyła blisko 300 nowych miejsc pracy. Co jeszcze się wydarzyło?

Co emocjonowało rynek spożywczy w sierpniu? Fot. shutterstock

Nieoczekiwane problemy firm spożywczych

Pod koniec sierpnia ANWIL S.A., jak i Grupa Azoty S.A. wstrzymały produkcję nawozów azotowych. W obu przypadkach jako powód decyzji podano nagły i bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego. Podkreślono, że sytuacja jest wyjątkowa i całkowicie niezależna od obu spółek.

Oba wskazane wyżej podmioty są kluczowymi dostawcami dla wielu producentów ciekłego CO2 oraz suchego lodu, dostarczając tzw. surowy dwutlenek węgla, który stanowi podstawowy surowiec, służący do produkcji ciekłego CO2 i/lub suchego lodu. W konsekwencji producenci dwutlenku węgla i suchego lodu całkowicie wstrzymują produkcję.

Jednoczesne zatrzymanie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji dostaw surowego dwutlenku węgla przez obu kluczowych dostawców spowoduje, iż na rynku polskim i europejskim wystąpi niedobór obu finalnych produktów, tj. ciekłego CO2 i suchego lodu i tym samym niemożliwe będzie paczkowanie produktów w kontrolowanej atmosferze, w tym wielu produktów mleczarskich.

- Dla sektora oznacza to dramatyczną sytuację, ponieważ uniemożliwi to paczkowanie wyrobów takich jak sery i inne, gdyż odbywa się to w mieszance gazów, gdzie dwutlenek węgla jest niezbędnym elementem - mówiła Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Jedną z firm, która otrzymała od swojego dostawcy informację o wstrzymaniu dostaw dwutlenku węgla była spółka Carlsberg Polska. Poinformowała wówczas, że zapasy dwutlenku węgla pozwolą funkcjonować spółce jeszcze dwie, może trzy doby, po czym browary będą musiały zatrzymać procesy warzenia.

Również branża mięsna alarmowała o możliwym wstrzymaniu produkcji. - Na 5-6 dni starczą zapasy CO2 w zakładach mięsnych. Później mogą być wstrzymane uboje trzody i drobiu - mówił Witold Choiński, prezes Związku "Polskie Mięso".

Branża spożywcza wystosowała do rządu apel, aby jak najszybciej przywrócić produkcję. Po kilku dniach produkcja została wznowiona.

Nowe fabryki, sklepy i nazwy

Mars z nową fabryką. W sierpniu Mars Polska uruchomił w Błoniu piątą już fabrykę w naszym kraju. Zakład będzie produkował jedzenie dla psów i kotów. Inwestycja, warta ponad 600 mln zł stworzyła blisko 300 nowych miejsc pracy. Mars Polska świętuje 30. urodziny pierwszej fabryki firmy w Polsce – zakładu produkującego jedzenie dla zwierząt domowych w Sochaczewie, 25-lecie fabryki gum i miętusów w Poznaniu oraz otwarcie w Błoniu piątej już fabryki w naszym kraju, produkującej jedzenie dla psów i kotów. Z tej okazji przyjechał do Polski Michael J. Mars, należący do czwartego już pokolenia Rodziny Mars.

Marka Haribo otworzyła sklep firmowy. 24 sierpnia 2022 r. w warszawskim centrum outletowym Factory Ursus ruszyła pierwsza placówka z asortymentem food i non-food marki. W planach są kolejne sklepy. Haribo chce rozwijać koncept sklepów firmowych, w których będzie można kupić słodycze i asortyment non-food marki. Pierwszy taki lokal powstał w warszawskim centrum outletowym Factory Ursus. Podczas otwarcia padły zapowiedzi kolejnych takich placówek w Polsce. W sklepie Haribo konsumenci mogą wybrać produkty z pełnego asortyment marki, także smaki, które nie są dostępne w normalnym detalu, czyli edycje specjalne lub słodycze przeznaczone na inne rynki, np. niemiecki czy hiszpański, o smakach preferowanych w tamtych rejonach.

Goodvalley zmienił nazwę na Dolina Dobra. Producent mięsa chce w ten sposób bardziej podkreślić swoje lokalne pochodzenie i lepiej odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. Dolina Dobra bazuje na wieloletnim doświadczeniu Goodvalley. Wszystkie wyroby z Przechlewa powstają w systemie produkcji od pola do stołu. Firma dysponuje własnymi polami uprawnymi, paszarnią oraz zakładem przetwórczym, w którym powstają najwyższej jakości produkty mięsne.

Zapraszamy do lektury tekstu w Strefie Premium: Branża spożywcza w sierpniu: W cieniu zatrutej Odry i braku CO2