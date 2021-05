Co kiedy otwarte? - najnowsze zmiany w obostrzeniach

Ogłoszono aktualny harmonogram łagodzenia obostrzeń na najbliższe tygodnie. Co się zmieniło?

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 12-05-2021, 17:51

Co kiedy otwarte? - najnowsze zmiany w obostrzeniach; fot. shutterstock

Majowy harmonogram łagodzenia obostrzeń

15 maja 2021 (sobota)

Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Co jeszcze się zmieni?

Transport zbiorowy

100 proc. liczby miejsc siedzących lub

50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport

obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności

zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób

21 maja 2021 (piątek)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

obłożenie 50%

reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki

uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach

wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego

Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu

obłożenie 50 proc.

28 maja 2021 (piątek)

Gastronomia wewnętrzna – w lokalu

maks. 50 proc. obłożenia

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie)

maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)

Sport – kryte obiekty sportowe, baseny

dla wszystkich

50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)

Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi

limit do 250 osób

Sport – siłownie, kluby fitness, solaria

limit 1 osoba na 15m2

reżim sanitarny

29 maja 2021 (sobota)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

stacjonarnie wszyscy uczniowie

reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy