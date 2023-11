Biznes i technologie

Co łączy przejęcie Graala, Dr Gerarda i Iglotex?

- Trend sukcesyjny wciąż trwa i coraz bardziej dominuje. Nie zmienia tego kilka znaczących transakcji, gdzie sprzedawały fundusze. Były to ruchy odroczone, nie nowe procesy, ale powroty do wcześniejszych rozmów, a więc Graal, Iglotex i Dr Gerard - mówi Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce