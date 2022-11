O konsekwencjach nadmiaru opakowań plastikowych, o pomysłach na system kaucyjny i umiejętności segregacji odpadów przez Polaków rozmawiali uczestnicy debaty „GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu”, która odbyła się podczas FRSIH.

Opakowania to ciągle wyzwanie dla firm FMCG i handlu

Debata rozpoczęła się od prezentacji firmy Tomra, która podkreślała wagę recyklingu w gospodarce obiegu zamkniętego.

- Przy dzisiejszym poziomie hiperkonsumpcji, 60 proc. zasobów Ziemi nie jesteśmy w stanie odnowić. Wszystko co pobieramy z naszej planety tylko w 10 proc. zwracamy, a 90 proc. marnujemy - zaczął Konrad Robak, Country & Business Development Manager Poland, TOMRA Collection Poland.

Konrad Robak

Firma Tomra działa na rzecz ochrony środowiska już od 50 lat. - Mamy 80 tys. recyklomatów na całym świecie, obsługujemy 50 tys. sklepów, zebraliśmy 45 mld opakowań po napojach - wyliczał Konrad Robak.

2 proc. opakowań plastikowych jest wykorzystywanych ponownie

Uczestnik debaty podkreślił, że tylko 2 proc. opakowań plastikowych jest wykorzystywanych ponownie. - Recykling jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym. Do końca 2025 r. 45 proc. Europejczyków będzie korzystało z systemu kaucyjnego po napojach - mówił.

- Sprzedawcy mają istotny wpływ na rozwój recyklingu. Z naszych obserwacji wynika, że najlepiej sprawdza się odbiór opakowań w sklepie. W mojej ocenie sprawny system oznacza możliwość wygodnego oddania opakowania. Jest to również szansa dla mniejszych placówek handlowych, które dzięki niemu mogą zyskać nowych klientów. Na Słowacji, gdzie system kaucyjny już wszedł w życie, małe sklepy zostały zachęcane do udziały w nim. Od początku roku 2 tys. małych placówek,, czyli do 300 mkw. zgłosiło się dobrowolnie. Recykling się po prostu opłaca - podsumował Konrad Robak

Projekt o ROP objęty tarczą antykorupcyjną CBA

Robert Chciuk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, pełnomocnik ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, opowiedział o obecnym stanie prawnym projektowanych ustaw.

- Projekt dotyczący ROP jest obecnie w konsultacjach resortowych. Kiedy pojawią się nowe przepisy? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Został on objęty tarczą antykorupcyjną CBA, dlatego też nie mogę zdradzać szczegółów prac nad ustawą. W ramach konsultacji wpłynęło ponad tysiąc pytań, uwag. Pokazały one niesamowitą różnorodność interesów grup społecznych, wielu branż a nawet samorządów. To spowodowało, że musimy wypracować całkowicie nowe modele, także fiskalne. Na obecną chwilę praktycznie opracowaliśmy nową formułę projektu i zostaje ona przekazana kierownictwu. Każda z tych ustaw - SUP, ROP czy system kaucyjny - w moim przekonaniu pełni samodzielną rolę jako element narzędzia do osiągnięcia celu - mówił.

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, odniósł się do projektu ustawy o systemie kaucyjnej.

Mówił, że jego zdaniem ważną kwestią jest, aby ustawa kaucyjna nie została objęta podatkiem VAT. Uważa również, że należy poprawić zapis mówiący o zbieraniu puszek. W jego ocenie resort powinien zdefiniować materiał jako puszka metalowa, a nie aluminiowa. Konsumenci mogą mylić te pojęcia.

- Jeśli na puszkę stalową nie będzie kaucji, może dojść do ciekawej sytuacji, gdy puszka stalowa „skanibalizuje” puszkę aluminiową - zaznaczył. Andrzej Gantner

- Opublikowana 5 października druga wersja projektu ustawy bardzo różni się od wersji pierwszej. Dołożono starań, aby nowe zapisy pasowały do uwarunkowań polskiego rynku. Ministerstwo zadbało, aby funkcjonowanie kilku operatorów nie prowadziło do utrudnień w dostępie do rynku i praktyk dyskryminujących - mówił.

Andrzej Gantner podkreślał, że wprowadzono zapisy umożliwiające współpracę i wzajemne rozliczenia pomiędzy operatorami oraz zagwarantowano, że każdy operator będzie miał prawo prowadzić zbiórkę opakowań w placówkach handlowych o powierzchni pow. 200 m2.

System kaucyjny a produkty mleczarskie

Dużym problemem jest objęcie systemem kaucyjnym odpadów opakowaniowych po napojach mlecznych ze względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Będzie to stwarzało szereg problemów. Opakowania po takich produktach zbierane w punktach sprzedaży detalicznej stwarzają wysokie ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego dla obsługi sklepu. Technicznie jest to nie do zrobienia. Apelujemy o wyłączeniu napojów mlecznych z systemu kaucyjnego - mówił Andrzej Gantner.

Kaucja musi zachęcać, a nie zniechęcać. Konsumenci muszą zrozumieć, że opakowanie nie jest śmieciem a wartościowym zasobem. Dlatego tak ważne jest również odpowiednie określenie wysokości kaucji. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach - dodał panelista.

Robert Chciuk podsumował: - Uważam, że najważniejsze są rozmowa, analiza i modelowanie. Trzeba tworzyć mechanizmy a nie gotowe rozwiązania. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nawet doskonale napisane ustawy później musiały być wielokrotnie poprawiane.

Przedstawiciel ministerstwa odnosząc się do zapisów o opakowaniach po produktach mlecznych wyjaśnił, że preambuła dyrektywy jasno mówi o zbiórce takich opakowań.

Handel pełen obaw o system kaucyjny

Marcin Poniatowski, członek zarządu i dyrektor marketingu Lewiatan Holding, jako praktyk rynku, wyraził swoje obawy o realizację ustawy.

Marcin Poniatowski

- Lewiatan wnioskował o objęcie zapisami ustawy kaucyjnej placówek o powierzchni od 500 mkw. Chcieliśmy mniejszym sklepom dać dobrowolność w tym zakresie. Wielu z nich nie da rady realizować odbioru opakowań. Klienci będę chcieli wygodnego systemu, czyli będą przynosić opakowania do najbliższych placówek, także tych najmniejszych. W tych sklepach nie będzie można ustawić maszyn, które mogłyby pomóc w tym zakresie. Pamiętajmy, że zbiórka będzie odbywała się głównie ręcznie. Opakowania muszą być przechowowane w całości, nie mogą być zgniecione, a tym samym będą zajmowały dużo miejsca. Dużym wyzwaniem będzie też logistyka, ewidencja, sprawy reklamacji uszkodzonych opakowań. Tego systemu będzie się trzeba nauczyć. - zauważył Marcin Poniatowski.

Przedstawiciel sieci Lewiatan wspomniał również o miesięcznym okresie rozliczania kaucji. Jego zdaniem istnieje obawa, że sklepy przy większych ilościach opakowań będą musiały finansować przez jakiś czas część systemu.

- Kolejny temat to edukacja pracowników sklepu. Rzecz która nas niepokoi to obowiązek - pod groźbą kary - zawarcia umowy przez sklep z każdym operatorem, który się do niego zgłosi. Może powstać problem komu przekazywać opakowania. Klienci będą kupowali produkty w jednym miejscu, a opakowania będą oddawać w innym. Są przecież produkty dedykowane tylko dla jednej sieci sklepów. Mogą być problemy z kodami produktowymi. To sklepy będą na pierwszej linii ognia w kontaktach z klientami i ich pytaniami o zwroty - wyliczał uczestnik debaty.

Sieć Lewiatan nie widzi możliwości odbierania opakowań po produktach mlecznych. - Nie wiem jak ten problem zostanie rozwiązany. To jest sprzeczne z przepisami sanepidu - podsumował uczestnik debaty.

Magazynowanie opakowań po produktach mleczarskich a zagrożenie mikrobiologiczne

Zbigniew Groszyk, wiceprezes zarządu ds. produkcji SM Mlekpol, także poruszył ten problem.

- Polityka unijna nakłada na nas pewne obowiązki w zakresie zbiórki opakowań. System kaucyjny się tutaj sprawdza, ale czy produkty mleczne powinny zostać nim objęte? Jeśli spojrzymy na polski rynek napojów w butelkach PET, to widzimy, że 95 proc. stanowią butelki po wodzie czy sokach. Mleko to tylko 5 proc. Te produkty się bardzo różną. Mleko jest produktem bogatym w składniki organiczne jak białko, tłuszcz, węglowodany. To zmniejsza wartość recyklingową takich opakowań. Jeśli takie butelki trafią do systemu kaucyjnego, to zanieczyszczą strumień czystych butelek. Pamiętajmy również, że mleko to doskonałe podłoże do rozwoju mikroorganizmów. W warunkach niekontrolowanych, latem będzie to miejsce rozwoju wielu bakterii - zaznaczył wiceprezes Mlekpolu.

Zbigniew Groszyk

Polacy nie potrafią segregować odpadów

Jakub Tyczkowski, prezes zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA mówił: - Organizacje odzysku są dziś dedykowanymi podmiotami do realizacji ROPu, ale do dzisiaj nie jest on w Polsce zaimplementowany. Dziś odpady opakowaniowe odzyskujemy poprzez zbiórkę selektywną. W Polsce niestety nadal są regiony, gdzie w każdym z pojemników przeznaczonych do segregacji znajdują się mniej więcej te same odpady. Nie umiemy segregować - mówił Jakub Tyczkowski.

Jakub Tyczkowski

Prezes Rekopolu również widzi problem z zapisami ustawy o zbiórce opakowań mleczarskich. - Trudno sobie wyobrazić butelkę po produkcie mlecznym w systemie kaucyjnym. Powody już wcześniej zostały wyjaśnione. Dzisiaj tego typu opakowania są zbierane poprzez zbiórkę selektywną a więc pytanie: czy tam nie powinny po prostu zostać?

- Można powiedzieć, że zbiórka selektywna jest nieefektywna. To prawda. Dowodem na to jest chociażby fakt, że bardzo dużo opakowań w ogóle nie trafia do sortowni. Co zatem się z nimi dzieje? Niestety tworzywa sztuczne giną w piecach. Zapewne ten sezon zimowy to pokaże. Już teraz niektóre firmy gospodarujące opakowaniami zgłaszają, że widzą mniejsza zbiórkę tworzyw sztucznych i makulatury - zauważył.

Opakowanie projektowane pod recykling

- Chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, który dziś nie został poruszony. ROP spoczywa na barkach osób wprowadzających produkt na rynek. Żeby opakowanie wróciło z rynku do obiegu, aby nadać mu nowe życie, należy zastosować odpowiednie materiały opakowaniowe. Mimo, że coraz częściej mówimy o projektowaniu opakowań pod recykling, kwestia ta nie skupia naszej uwagi. Tymczasem jest to bardzo ważny element prawidłowego działania całego systemu. Jeżeli nie będziemy mieli materiałów, które sprawnie i niskokosztowo przygotują zebrany materiał do recyklingu, to będziemy mieli spory problem z uzyskaniem dobrych parametrów zwrotu - zaznaczył Piotr Kasperuk, Business Developement Director, Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia CCL Label.

Piotr Kasperuk

Firma CCL jest jednym z sygnatariuszy zobowiązania Ellen McArthur w zakresie nowej gospodarki tworzywami sztucznymi. - Zobowiązujemy się, że wszyscy nasi klienci do 2025 roku będą mogli skorzystać z rozwiązań, które pomogą przygotować opakowanie do powtórnego użycia albo do recyklingu - tłumaczył przedstawiciel CCL Label.

Spółka wdrożyła w Niemczech pierwsze na świecie w pełni cyrkularne opakowanie. Jest to butelka zwrotna PET na której zaaplikowano etykietę wykonaną z polietylenu. Etykieta jest zdejmowana i poddawana kolejnym procesom tworzenia granulatu i druku, po czym ponownie trafia na rynek.

- Ten proces może być powtarzany wielokrotnie bez ubytku surowcowego - podkreślał Piotr Kasperuk.

Przedsiębiorcy oczekują pewności prawa

Krzysztof Wiński, dyrektor PwC, mówił o niepewności legislacyjnej wśród polskich przedsiębiorców. - Prawie codziennie spotykam się z pytaniami przedsiębiorców: Kiedy pojawią się poszczególne regulacje? Kiedy wejdą w życie? W jaki sposób się do nich przygotować? Przedsiębiorcy mają ogromną świadomość wagi tych rozwiązań. Biznes oczekuje zatem pewności prawa. Ostatnio jeden z klientów zwrócił mi uwagę na kwestie związane z dyrektywą plastikową. Wysokość stawki kaucyjnej została określona w rozporządzeniu. Może to zostać wykorzystane, aby wprowadzać zmiany w prawie dosyć szybko. Każdy kto zna proces legislacyjny wie, że rozporządzenie dosyć łatwo zmienić - zauważył uczestnik debaty.