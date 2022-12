Typowe zakupy, na które składają się m.in. pieczywo, drób i schab, ziemniaki, olej, cukier i nabiał kosztują średnio 190,90 zł. Jeszcze dwa tygodnie temu na identyczny koszyk wydaliśmy 193,93 zł - zwraca uwagę piątkowy "Fakt".

Podstawowe produkty spożywcze zaczęły tanieć?/ fot. Fikri Rasyid on Unsplash

Jak pisze dziennik, koszyk Faktu pokazuje, że zatrzymały się wzrosty cen "tego, co najważniejsze, czyli pieczywa, masła". Staniały parówki i ser - dodaje.

Ile kosztują podstawowe artykuły spożywcze?

Gazeta wylicza, że np. 250 g. parówek kosztowało 8 listopada średnio 5,39 zł, a obecna cena to 4,92 zł. W przypadku 150 g. sera żółtego średnia cena w tym okresie to odpowiednio: 5,51 zł i 5,36 zł. Z kolei cena 1 kg ziemniaków spadła z 2,41 zł do 2,33 zł, serka wiejskiego z 2,26 zł do 2,16 zł, a 1 kg marchwi z 3,37 zł do 3,10 zł.

Podstawowy koszyk zakupów zaczął tanieć?

Wskazano, że spadek cen dotyczy sprawdzonych przez dziennik dyskontów i jednej z sieci sklepów, a koszyk składa się z 26 produktów.