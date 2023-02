Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła przetarg na projektowanie m.in. parkingów, biur i hoteli w najbliższym otoczeniu lotniska - poinformował rzecznik CPK Konrad Majszyk. Jak dodał, wśród 15 wykonawców, z którymi będzie podpisana umowa ramowa, większość to polskie firmy.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy; fot. shutterstock

Centralny Port Komunikacyjny: Przetarg

"Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła przetarg na projektowanie drugiej grupy tzw. obiektów wpierających, w tym parkingów, biur i hoteli w najbliższym otoczeniu lotniska" - przekazał Majszyk.

Jak dodał, wybrani wykonawcy wezmą udział w przygotowaniu dokumentacji wielobranżowej m.in. dla terminali cargo, centrum konferencyjno-szkoleniowego, budynków biurowych i wystawienniczych, centrum medycznego, hoteli, obiektów handlowych i parkingów wielopoziomowych.

"Przed projektantami stoi zadanie wymyślenie budynków, które będą wykorzystywane przez pasażerów, klientów, mieszkańców i pracowników. Wybraliśmy firmy z dużym doświadczeniem projektowym. Kluczowa będzie ich współpraca z projektantami, z którymi już zawarliśmy umowy na usługi, w tym przede wszystkim z master architektem odpowiadającym za dokumentację dla terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego" - podał rzecznik spółki.

Jak poinformował, że wśród 15 wykonawców z którymi zostanie podpisana umowa ramowa, większość to polskie firmy projektowe. "Wyłonione w przetargu firmy i konsorcja, z którymi spółka CPK podpisze umowę ramową, będą odpowiedzialne w ramach ogłaszanych później postępowań za projekty koncepcyjne, techniczne, wykonawcze i budowlane oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Zamówienie przewiduje również inne usługi związane z projektowaniem, np. doradztwo w trakcie przetargów na wykonanie robót budowlanych" - wyjaśnił Majszyk.

Przypomniał, że w grudniu spółka CPK podpisała umowę ramową z 13 firmami i konsorcjami na projektowanie pierwszej grupy obiektów wpierających, m.in. wieży kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjnego lotniska, biur służb lotniskowych i budynków służb ratowniczo-gaśniczych. Szacowana wartość obu projektowych umów ramowych to ok. 500 mln zł.

Centralny Port Komunikacyjny: Co to jest?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na zachód od Warszawy - w odległości 37 km - zostanie wybudowany Port Lotniczy na ok. 3 tys. hektarów, w pierwszym etapie będzie on w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W tym rejonie powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia krajowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.