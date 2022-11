Poziom inflacji w kolejnych miesiącach będzie mocno zależeć od procesu wygasania tarczy antyinflacyjnej - mówi Kamil Łuczkowski, ekonomista Banku Pekao.

Pierwszy spadek inflacji od połowy 2021 roku? Fot. shutterstock

Pierwszy spadek inflacji od połowy 2021 roku?

Prognozujemy, że inflacja w listopadzie spadła do 17,7 proc. z 17,9 proc. w październiku. Jeśli nie liczyć lutowego spadku inflacji, spowodowanego wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, będzie to pierwszy spadek inflacji od połowy 2021 r. – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

W środę GUS opublikuje szybki szacunek wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w listopadzie 2022 r.

Z prognoz Banku Pekao wynika, że na spadek inflacji wpłynęły te czynniki, które jeszcze niedawno ją podbijały, a więc ceny paliw i nośników energii.

"Ceny paliw odznaczają się w ostatnich miesiącach dużą zmiennością, a w listopadzie obniżyły się o ponad 3 proc. Widzimy także osłabienie presji inflacyjnej związanej z nośnikami energii. Szczególnie mam na myśli ceny opału - od września widzimy spadki cen węgla na rynkach globalnych. Oczywiście spadki na rynkach globalnych z pewnym opóźnieniem wpływają na ceny w sprzedaży detalicznej, ale już widać, że ceny węgla na rynku krajowym wyhamowały wzrosty, a w listopadzie GUS może zaraportować nawet spadek cen względem poprzedniego miesiąca" - powiedział Kamil Łuczkowski.

Inflację dalej będą podbijać ceny żywności

W jego ocenie inflację dalej będą podbijać ceny żywności, które w listopadzie kontynuowały trend wzrostowy, a także inflacja bazowa.

"Spodziewamy się, że inflacja bazowa w listopadzie wzrosła do 11,4 proc. z 11 proc. w październiku. Przez inflację bazową muszą się przefiltrować efekty drugiej rundy związane m.in. z wysokimi kosztami energii i ten proces będzie trwał co najmniej do początku przyszłego roku. Widzimy już pierwsze sygnały dezinflacyjne, ale skupiają się one bardziej na części niebazowej inflacji" - zastrzegł ekonomista Banku Pekao.

Łuczkowski stwierdził, że poziom inflacji w kolejnych miesiącach będzie mocno zależeć od procesu wygasania tarczy antyinflacyjnej. Tymczasem jeszcze nie do końca wiadomo, jak ten proces będzie wyglądał - zauważył.

"Jeszcze dużo znaków zapytania stoi odnośnie procesu wygaszania tarczy antyinflacyjnej. Najprawdopodobniej należy spodziewać się przywrócenia wyższych stawek VAT na energię elektryczną, gaz oraz paliwa, co mocno i szybko podbije inflację od początku przyszłego roku. Z kolei obniżona stawka VAT na żywność ma zostać utrzymana co najmniej przez I półrocze 2023 r. Dochodzi do tego jeszcze niepewność związana z nowymi taryfami energetycznymi zatwierdzanymi przez URE. Nie wiadomo także, jakie działania łagodzące skutki wygaszenia tarczy wprowadzi rząd. Nie zmienia to jednak faktu, że szczyt inflacji w obecnym cyklu przypadnie na luty przyszłego roku i przekroczy on poziom 20 proc. Szybszy spadek inflacji zobaczymy dopiero od II kwartału 2023 r." - powiedział Kamil Łuczkowski.