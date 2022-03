Bojkot marek, które zostały w Rosji? "Wizerunek trudno będzie odbudować"

Wielu markom będzie trudno odbudować wizerunek. Obok niektórych z nich może być po prostu obciachem się pojawiać - jako partner biznesowy czy pracownik - mówi nam Dominika Lenkowska-Piechocka, ekspertka w komunikacji korporacyjnej.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 08-03-2022, 11:38

Czy ewentualny bojkot marek, które nie opuściły Rosji może im realnie zaszkodzić? fot. PAP/EPA

Dlaczego nie wszystkie marki wychodzą z Rosji?

Dominika Lenkowska-Piechocka, ekspertka w komunikacji korporacyjnej i twórczyni inicjatywy Who Will Save The Planet mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że obecna sytuacja jest prawdziwym testem, ale nierównym dla każdej organizacji.

- Trzeba mieć na uwadze, że na łatwość decyzji o wycofaniu się z rynku rosyjskiego czy białoruskiego wpływa wiele czynników. Łatwo podjąć decyzję i to o tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania, gdy tamte rynki odpowiadają za mniejszościowe udziały w strukturze przychodu lub są perspektywy do odbudowę w jakimś stopniu straty na innych rynkach. Jak jednak mają się zachować organizacje, których główne fabryki są osadzone właśnie w Rosji czy na Białorusi, często w strukturach kadry menedżerskiej zasiadają osoby z tamtych krajów? Zatrzymanie produkcji i sprzedaży w takiej sytuacji może wiązać się z zamknięciem biznesu, utratą pracy przez wiele osób. To oczywiście skrajny przykład, ale obrazujący sytuację z jaką się mierzymy. Jednocześnie to, co teraz obserwujemy obnaża kruchość firm, które nie wkalkulowały w ryzyko biznesowe oparcia swojej działalności o obecność w krajach zarządzanych przez dyktatorów. Być może to słona lekcja na przyszłość - wskazuje.

Ben&Jerrys a Rosja

Ekspertkę zapytaliśmy także o ocenę działania niezwykle aktywnej społecznie marki Ben&Jerry's, która na początku lutego wzywała prezydenta USA, by nie wysyłał amerykańskich wojsk do Europy, by po inwazji Rosji na Ukrainę zamilknąć.

- Jestem ciekawa opinii menedżerów marki w Polsce. Faktycznie te komentarze hamujące militarne zaangażowanie USA datowane są na czas sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Obecne milczenie może pokazywać zaskoczenie rozwojem sytuacji samej marki lub wewnętrzny konflikt w całej organizacji, tym bardziej, że Unilever potępił atak na Ukrainę i podjął wyraźne kroki pomocowe. Ben&Jerry zawsze odznaczało się dużą niezależnością opinii. To moje ulubione lody, więc smutno by mi było musieć je zbojkotować. Liczę na jakiś komentarz ze strony marki, bo nabranie wody w usta w obecnej sytuacji interpretuję jako ciche wycofanie się ze swojego lutowego apelu - ocenia Lenkowska-Piechocka.

Czy bojkot firm, które zostały w Rosji to dobry pomysł?

Czy ew. bojkot konsumencki ma szanse zagrozić takim gigantom jak np. Coca-Cola czy McDonald's? Nasza rozmówczyni podkreśla, że intensywność bojkotu bywa odwrotnie proporcjonalna do jego trwałości.

- Chciałabym myśleć, że mają szansę, jednak nie jestem przekonana. Jak we wszystkim, intensywność bojkotu bywa odwrotnie proporcjonalna do jego trwałości. Byłabym ciekawa również wyników badań próbujących odkryć ile jest wśród osób bojktujących produkt, np. Coca-Colę, faktycznych jego klientów. Druga rzecz, to deklaratywność działania versus to, co zadzieje się przy półce. Może więc okazać się, że sprzedaż zaliczy chwilowe wahnięcie i potem powróci lub zbliży się do poziomu sprzed bojkotu. Natomiast to, co będzie A to powoduje stopniowe psucie się organizacji od środka i wymaga ogromnych zasobów, aby odbudować społeczno-biznesowe zaufanie do marki - wskazuje.

Co musi rozważyć każda firma zanim opuści Rosję?

Dominika Lenkowska-Piechocka przyznaje, że często spotyka się z argumentacją, że wyjście danej firmy z Rosji uderzyłoby w zwykłych ludzi, którzy pracują w danej firmie, ale np. niekoniecznie popierają inwazję.

- Spotykam się z tego typu argumentacją i wiem, że jest ona obecna też w wewnętrznych dyskusjach wśród pracowników organizacji, z którymi mam kontakt. Jeśli zarząd danej marki widzi, że pracownicy są wyraźnie podzieleni w swoich opiniach, sam zaczyna zastanawiać się gdzie leży słuszne rozwiązanie. Pochopnie podjęta decyzja, będzie miała przecież konsekwencje nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz organizacji. Szczególnie, jeśli spora część pracowników jest w zagranicznych oddziałach, ludzie ze sobą mają często przyjacielskie relacje. To jest trudna sytuacja i wymaga zdecydowanego działania zarządu, ale i otwartej komunikacji z wewnętrznymi interesariuszami. Dobrze poprowadzona komunikacja i proces zarządzania zmianą powinien zmniejszyć potencjalne zagrożenia płynące z decyzji o wyjściu z Rosji. Osobiście, patrząc z przerażeniem na statystyki ofiar konfliktu, a wśród nich dzieci, dziś uważam, że powiedzenie "Nie szkoda róż, gdy płoną lasy" trafnie określa to, z czym się mierzymy w kontekście "uderzania w zwykłych ludzi" z pana pytania. Używając tego argumentu stawiamy na przeciw potencjalnej utraty pracy przez niewinną osobę, śmierć innej, równie niewinnej. Podkreślam jednak, że decyzja o wyjściu musi się odbyć z uwagą i szczególną troską o wewnętrznych interesariuszy, uwzględniając dobrze zaprojektowaną komunikację - podsumowuje.