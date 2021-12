Czy Coca-Cola jest polska, czyli kto kreuje patriotyzm zakupowy?

Biedronka informuje nas o tym, że nawet Coca-Cola jest polska. Bez narzędzi pozwalających na weryfikację różnego rodzaju biało-czerwonych znaków towarowych, głównym beneficjentem szczytnej idei patriotyzmu gospodarczego będą zagraniczne koncerny - mówi nam Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola.

Coca-Cola także promuje się poprzez patriotyzm zakupowy. fot. shutterstock

Patriotyzm zakupowy. Jak bada go Pola?

Pola, która od 2015 r. zachęca do zakupu polskich produktów i usług świętuje. W październiku 2021 łączna liczba skanowań produktów za pomocą aplikacji przekroczyła 10 milionów.

Z tej okazji Klub Jagielloński, który od samego początku zarządza projektem Pola, opublikował ranking 100 najczęściej skanowanych firm w historii aplikacji. Pisaliśmy o tym szerzej w tekście: Tymbark, Lidl i Mlekovita najczęściej skanowane w aplikacji Pola

Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola, Polacy chcą być świadomymi konsumentami i wiedzieć co wkładają do koszyka.

- Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że czołowe pozycje w rankingu zajmują takie firmy jak Coca-Cola, Unilever czy Nestle? Przecież nikt nie zastanawia się, czy to polskie firmy. Użytkownicy Poli skanują produkty tych firm, aby sprawdzić czy dany koncern ma jakiekolwiek związki z Polską - dodaje.

Czy polska firma to taka, która produkuje w Polsce?

Nasz rozmówca przytacza wyniki badań przeprowadzone przez ICAN Research pt. „Patriotyzm gospodarczy rozszyfrowany”.

- Wynika z niego, że dla Polaków polska firma to nie tylko taka, która produkuje w Polsce, ale także posiada polski kapitał. Aplikacja Pola wyróżnia się pod względem wśród innych inicjatyw dotyczących patriotyzmu gospodarczego. Niewiele z nich bierze pod uwagę kryterium kapitału - dodaje.

Zagraniczne koncerny podkreślają związki z Polską

Czy z dzisiejszej perspektywy pozyskanie przez konsumenta informacji, o tym jaki kapitał stoi za daną marką czy firmą jest łatwiejsze niż w 2015 r. kiedy startowała Pola?

- Jest zdecydowanie trudniejsze. Sześć lat temu doskonale odczytaliśmy potrzeby Polaków i rosnący trend patriotyzmu gospodarczego. Jednak podobnie odczytały to agencje marketingowe i obecnie wiele zagranicznych firm podkreśla jak tylko może swoje związki z Polską. Przy sklepowej półce możemy zobaczyć całe morze biało-czerwonych oznaczeń. Sieć Biedronka informuje nas o tym, że nawet Coca-Cola jest polska. Bez narzędzi pozwalających na weryfikację różnego rodzaju biało-czerwonych znaków towarowych, głównym beneficjentem szczytnej idei patriotyzmu gospodarczego będą zagraniczne koncerny - podsumowuje Perowicz.

Jak obecnie wygląda aplikacja Pola w liczbach? Kto finansuje rozwój tego projektu? Czy w Polsce - kraju, który eksportuje co roku żywność za ponad 30 mld euro powinno się promować patriotyzm konsumencki? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do pełnej wersji rozmowy z Mateuszem Perowiczem: Mateusz Perowicz, Pola: Polska firma to nie tylko taka, która produkuje w Polsce (wywiad)