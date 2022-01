Czy inflacja przekroczy 10. proc? Minister finansów nie wyklucza

Według szefa resortu finansów Tadeusza Kościńskiego nie można wykluczyć, że w 2022 roku w Polsce przekroczony zostanie 10 proc. poziom inflacji.

Autor: oprac. Jakub Szymanek za PAP

Data: 11-01-2022, 10:23

Według szefa resortu finansów Tadeusza Kościńskiego nie można wykluczyć, że w 2022 roku w Polsce przekroczony zostanie 10 proc. poziom inflacji / fot. PAP/Marcin Obara

Minister finansów Tadeusz Kościński był w poniedziałek pytany w Polsat News oraz Interii, czy w 2022 r. "pęknie" w Polsce granica 10-proc. inflacji.

"Nie można nic wykluczyć. Nikt naprawdę nie wie. Oczywiście wszystko robimy, żeby inflacja schłodziła się, nie rosła tak szybko, ale (...) nic nie można wykluczyć" - odpowiedział.

Kościński podkreślił, że należy pamiętać, iż za wysoką inflację w Polsce odpowiadają przede wszystkim czynniki zewnętrzne - wysokie ceny energii elektrycznej, gazu, paliw. Zwrócił uwagę, że nie wiadomo co się stanie w przyszłości i czy np. ceny uprawnień ETS zdrożeją, bądź Gazprom jeszcze bardziej przykręci kurek z gazem.

Minister nie odpowiedział na pytanie, jaki jest wpływ państwa na poziom inflacji, ale wskazał, że jest to też "kwestia sentymentu". "Inflacja jest w dużym procencie emocją. Jak będziemy mówili, że będzie duża inflacja, to tak się stanie. Jak racjonalnie będziemy podchodzić, spokojnie - to ta inflacja nie będzie tak szybko rosnąć, nie będzie tej presji i zacznie schodzić, naturalnie zejdzie" - mówił.