Czy na koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa?

Autor: PAP

Data: 10-01-2023, 11:21

Wszystkie prognozy wskazują na to, że na koniec tego roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego - poinformował we wtorek na antenie telewizji wPolsce.pl wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceminister finansów: prognozy wskazują, że na koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa; fot. shutterstock