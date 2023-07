Jak wynika z danych NielsenIQ przeanalizowanych dla Reutera przez Bernsteina, na początku tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, ceny produktów Nestlé i Danone we Francji wzrosły o ponad 10 proc.

Najwyższy poziom wzrostu cen we Francji (36,6%) miał miejsce w maju; fot. unsplash/Simon Kadula

Za produkty Nestlé każdego miesiąca od stycznia w porównaniu z zeszłym rokiem konsumenci musieli zapłacić 20% więcej. Najwyższy poziom wzrostu cen (36,6%) miał miejsce w maju.

Zobowiązanie sklepów do obniżenia cen

Minister finansów we Francji, Bruno Le Maire, poinformował 9 czerwca, że 75 firm spożywczych złożyło zobowiązanie do obniżenia cen. Ile firm spełniło kryteria postawione przez lobby przemysłu spożywczego ANIA?

Wśród warunków zgody na obniżki cen postawionych przez Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) przed firmami konsumenckimi były takie kwestie jak podwyższenie cen o ponad 10% w ostatniej rundzie negocjacji oraz spadek kosztów produkcji o ponad 20% od 1 marca. Na tę chwilę nie wiadomo, które firmy spełniły kryteria, a także, ile ich jest.

Zmiany cen we Francji

Producenci i detaliśmy we Francji mają możliwość odbycia negocjacji dotyczących zmian cen jedynie podczas wyznaczonego każdego roku okresu, od 1 grudnia do 1 marca. Następnie ceny są blokowane na cały rok. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oferty jeden do jednego zawierają klauzule przeglądowe.

Jack Martin, menedżer inwestycyjny w Oberon Investments, podkreślił, że skutki kontroli cen w dłuższej perspektywie będą prawdopodobnie negatywne.