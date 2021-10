Czy Polacy są gotowi do wyrzeczeń w imię ratowania planety?

Ponad połowa z nas dostrzega problem zanieczyszczenia naszego kraju, a większość z nas akceptuje wprowadzenie zasad, które miałyby mieć wpływ na poprawę stanu środowiska - wynika z raportu „Czy jesteśmy gotowi na uratowanie ziemi”.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 15-10-2021, 14:04

Czy Polacy są gotowi na uratowanie Ziemi?

Alarmujące prognozy naukowców, bijące rekordy wzrosty temperatury i coraz gwałtowniejsze zmiany pogodowe są wyraźnym ostrzeżeniem, że nadchodzą zmiany klimatyczne. To już nie jest pytanie „czy”, tylko „kiedy” odczujemy wyraźnie ich skutki. Jak podchodzą do tych kwestii Polacy i czy przekonują ich doniesienia medialne? W jakim stopniu jesteśmy gotowi do wyrzeczeń w imię powstrzymania zmian klimatycznych? Na te pytania odpowiada raport „Czy Polacy są gotowi na uratowanie Ziemi” wydanym z okazji Światowego Dnia Żywności.

W 2030 ma zostać zrealizowanych 17 celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez ONZ. Cele te dotyczą ochrony środowiska, ale także bezpieczeństwa żywnościowego, walki z ubóstwem, głodem, nierównościami oraz dążenia do podnoszenia poziomu edukacji. W 2021 roku Polska awansowała o 8 miejsc w rankingu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wyprzedzając Kanadę, Wielką Brytanię i Szwajcarię. Oprócz zmian systemowych kluczowe jest podejście całego społeczeństwa, jego świadomość ekologiczna, właściwe postawy i działania mające na celu ochronę planety.

– Mamy głębokie przekonanie, że kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa stanowi nadrzędny cel zrównoważonego rozwoju. Aby zmienić świat, musimy zacząć od siebie, poprzez zmianę codziennych nawyków jak i praktycznego podejścia do kwestii dbania o czystość naszej planety – mówi Beata Ciepła, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Z najnowszych badań wynika, że 63 % Polaków negatywnie ocenia stan środowiska w Polsce. Ponad połowa z nas dostrzega problem zanieczyszczenia naszego kraju. 35 % badanych twierdzi, że stan środowiska w Polsce jest dobry. Z pewnością należy się zastanowić dlaczego nie ma jednomyślności w ocenie, w sytuacji kiedy od kilku lat zarówno i eksperci, media, organizacje zajmujące się kwestiami środowiska biją na alarm.

Chcemy chronić środowisko

Większość z nas akceptuje wprowadzenie zasad, które miałyby mieć wpływ na poprawę stanu

środowiska. Nakładając jednak na nas nowe obowiązki lub ograniczenia. 2/3 z badanych popiera

obowiązek zbierania deszczówki w gospodarstwie domowym. 59 % Polaków zaakceptowałoby zakaz

wjazdu aut do centrów miast. Również ponad połowa z nas uważa, że należy zakończyć epokę

korzystania z węgla i przejść na energię atomową. Przy czym 41 % badanych zaakceptowałoby fakt,

że elektrownia atomowa zostałby wybudowana w ich sąsiedztwie.

- Na podstawie wyników badań można ocenić, że jako społeczeństwo jesteśmy mentalnie gotowi, by

zmienić nasze przyzwyczajenia i przeobrazić przestrzeń, w której żyjemy w bardziej przyjazną dla

środowiska. Zależy nam, by ochronić to co najcenniejsze i z większą troską dbać o nieodnawialne

zasoby naszej planety – powiedziała Beata Ciepła, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków

Żywności.

Jesteśmy gotowi do rezygnacji z opakowań

Najbardziej jesteśmy zgodni w opinii aby zrezygnować z opakowań jednorazowych na rzecz produktów w opakowaniach zwrotnych. Tego zdania jest 90 % z nas.

W badaniu widać deklarowane wysokie zainteresowanie Polaków zakupem produktów bez opakowań z wykorzystaniem własnych, wielorazowych toreb, np. kaszy na wagę. Twierdząco na taką praktykę zareagowało 76 % respondentów. Dodajmy, że jednocześnie 90% badanych zadeklarowało zainteresowanie używaniem opakowań zwrotnych zamiast najczęściej obecnie spotykanych jednorazowego użytku.

Pytanie o jakiekolwiek nowe podatki już na wstępie obarczone jest sporym ryzykiem rezerwy ze strony pytanego. Zwłaszcza, jeśli mają dotyczyć go bezpośrednio. Tym bardziej na uwagę zasługuje fakt, że blisko połowa z nas zadeklarowała otwartość na płacenie specjalnej daniny z przeznaczeniem na

ochronę środowiska naturalnego. Można powiedzieć, że tak relatywnie wysoki odsetek jest faktycznym miernikiem zmian w tym, jak postrzegamy dobro naszej planety, jej zasoby nieodnawialne, przyrodę i najbliższe otoczenie.

47 proc. mieszkańców dużych miast nie zapłaci więcej za ekologiczne opakowania. 33 proc. osób 25-34 nie zapłaci więcej za AGD/samochód, nawet jeśli producent podda go recyklingowi.

Młodzi najbardziej sceptyczni

Jako niepokojącą można oceniać tendencję dotyczącą przekroju wiekowego respondentów, którzy reagowali sceptycznie na perspektywę wyższych cen sprzętu AGD, samochodów, można do tego dodać jeszcze na pewno elektronikę w zamian za zobowiązanie producentów do recyklingu produktów.

Okazuje się, że najbardziej sceptycznie względem tego pomysłu nastawiona jest grupa wiekowa najbardziej obficie czerpiąca z dóbr gospodarki cyfrowej – najmłodsi, zanurzeni w świecie elektronicznym. Z jednej strony często podnoszony jest fakt, że to najbardziej świadoma ekologicznie grupa. Z drugiej zaś aż 1/3 badanych w tej populacji ma opory przed wyższym kosztem tego, czego konsumujemy bardzo dużo.

Ponadto, 3/4 badanych uznało, że producenci sprzętu AGD, samochodów powinni mieć obowiązek

recyklingu swoich produktów, nawet kosztem podniesienia cen. Zaskakująca aczkolwiek napełniająca

optymizmem jest nasza deklaracja co do partycypacji finansowej w walce ze zmianami

klimatycznymi. Prawie co drugi z nas zgadza się na wprowadzenie podatku na ochronę planety.

Jesteśmy prawie jednomyślni (94 %) co do obowiązku segregacji śmieci, a dziewięciu na dziesięciu

z nas deklaruje, że wykonuje to regularnie. Prawie wszyscy badani uznają, że znają zasady dotyczące

sortowania odpadów, ale niestety tylko 28 % robi to prawidłowo.