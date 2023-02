strefa premium

Czy polska branża spożywcza jest gotowa na 4-dniowy tydzień pracy? (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 22-02-2023, 15:41

Rozwiązaniem, które mogłoby umożliwić wprowadzenie 4-dniowego czasu pracy przy utrzymaniu dotychczasowej wydajności firmy, jest przyspieszenie robotyzacji i cyfryzacji w branży spożywczej - mówi nam Kinga Marczak, pełnomocnik zarządu do spraw handlu w Grupie Personnel Service.

Kinga Marczak, pełnomocnik zarządu do spraw handlu w Grupie Personnel Service. fot. PTWP

4-dniowy tydzień pracy w branży spożywczej - realne?

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Jak ocenia pani perspektywę wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy w branży spożywczej, w szczególności jeśli chodzi o produkcję? Czy w ogóle jest to możliwe?

Kinga Marczak, pełnomocnik zarządu do spraw handlu w Grupie Personnel Service: Branża spożywcza rozwija się szybko w przypadku większości kategorii produktów. Jak wynika z danych GUS, w ciągu roku niektóre odnotowały nawet dwucyfrowe wzrosty wielkości produkcji. Tak było w przypadku np. kaszy gryczanej i jęczmiennej, które urosły o ponad 20 proc., czekolady (11 proc.), czy kefirów (10 proc.). Wzrosty odnotowały także pieczywo, mleko, masło czy sery. Mimo spowolnienia gospodarczego sektor radzi sobie bardzo dobrze. To napędza zapotrzebowanie na pracowników, których w tej branży, podobnie jak w wielu innych, cały czas brakuje. A ci, którzy są, oczekują coraz wyższych pensji, zwłaszcza w związku z inflacją. W efekcie wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, szczególnie w intensywnie rozwijającej się produkcji, będzie trudne w obecnych okolicznościach. Zwłaszcza, że jak wynika z badania Personnel Service, pracownicy w większości nie są zainteresowani skróceniem tygodnia pracy jeśli miałoby to oznaczać adekwatnie niższe wynagrodzenie.

4-dniowy tydzień pracy a konkurencyjność polskiego sektora spożywczego