W nocy z 28 na 29 października zmieniamy czas z letniego na zimowy. W przeszłości przesunięcie zegarów umożliwiało zyskanie dodatkowych godzin światła dziennego, co przekładało się na znaczące oszczędności energetyczne. Dziś, w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych, nasze dążenia do oszczędności energii i zwiększenia efektywności energetycznej ewoluowały.

Czy zmiana czasu ma jeszcze sens? /fot. Unsplash

Dzięki innowacyjnym technologiom i postępom w dziedzinie zielonej energii, stawiamy kroki ku bardziej zrównoważonemu i efektywnemu wykorzystaniu zasobów. Wszystko to bez konieczności wprowadzania radykalnych zmian w codziennym życiu, jak ma to miejsce w przypadku systemowej zmiany czasu. Czemu więc nadal przestawiamy wskazówki zegara dwa razy w roku?

Cały czas w przeszłości?

Gdy w latach XX zasoby energetyczne zaczęły odgrywać kluczową rolę w codziennym życiu, jednym z pierwszych kroków w kierunku efektywności energetycznej było wprowadzenie zmiany czasu. System ten miał na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego, redukując tym samym konieczność korzystania ze sztucznego oświetlenia, a co za tym idzie, zmniejszając zużycie energii.

Warto wiedzieć, że 5 lat temu, w odpowiedzi na wyniki otwartych konsultacji publicznych, w których aż 84% osób z państw członkowskich UE opowiedziało się za rezygnacją z przestawiania zegarków, Komisja Europejska podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania czasu letniego i związanych z tym zmian. Jednak podczas pandemii COVID 19 państwa członkowskie zawiesiły prace mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu dyrektywy COM (2018)639 znoszącej sezonowe zmiany czasu. Aktualnie nie toczą się żadne dyskusje w tym zakresie, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację tego zagadnienia w Polsce.

Ile właściwie zyskujemy dzięki zmianie czasu? Niestety dostępne dane na ten temat są wyjątkowo skromne. Według informacji podanych przez Komisję Europejską kilka lat temu, ogólny efekt oszczędności energii poprzez zmianę czasu w okresie letnim był marginalny. Wyniki różnią się jednak w zależności od położenia geograficznego. Przykładowo w 2016 r. roczna oszczędność energii wynikająca z pory letniej we Włoszech wyniosła około 580 GWh, czyli około 0,2% rocznego zużycia energii elektrycznej. Natomiast we Francji, w 2010 r., 440 GWh (~0,1% rocznego zużycia energii elektrycznej), z możliwymi pewnymi oszczędnościami w zakresie energii cieplnej. W 2015 r. oszczędności w Niemczech stały się nieistotne, ponieważ zużycie energii na oświetlenie spadło do około 8%, podczas gdy zużycie energii na zajęcia rekreacyjne wzrosło. W tym samym roku w Hiszpanii o 5% zmniejszono całkowite zużycie energii elektrycznej. Łatwo więc domyślić się, że w Polsce oszczędności były również śladowe.

Zielona energia kluczem do sukcesu

Współczesne rozwiązania, takie jak np. technologie magazynowania energii, czy inwestycje w odnawialne źródła energii, pozwalają na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i to bez naruszania codziennych rutyn społeczeństwa. Nowoczesne podejścia umożliwiają nie tylko znaczące obniżenie rachunków, ale także umacniają dążenia do zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne, otwierając drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Jednym z głównych filarów transformacji energetycznej są więc odnawialne źródła energii, które dają możliwość produkcji energii bez emisji gazów cieplarnianych. Ponadto są one kluczowym elementem strategii zmniejszania zależności od paliw kopalnych i przejścia na bardziej zrównoważony system energetyczny.