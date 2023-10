Biznes i technologie

Czy zniesienie zerowego VAT na żywność oznacza wzrost inflacji?

Autor: PAP Biznes

Data: 25-10-2023, 13:41

To posunięcie może przełożyć się na wzrost poziomu inflacji o 0,9 punktu procentowego – zasugerował Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej w trakcie Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG.

Zniesienie zerowego VAT na żywność może przełożyć się na wzrost poziomu inflacji/Fot. Shutterstock

Na przełomie roku inflacja spadnie do 6 - 7 %

"Nie wiemy, co będzie z zerowym VAT na żywność. Można zakładać, że w którymś momencie zostanie on zniesiony, być może z początkiem 2024 roku. (...) Tarcza była wprowadzana przy inflacji 8-9 proc., można spodziewać się, że na przełomie roku spadnie do 6-7 proc. Nie ma więc sensu tego ciągnąć dalej" - powiedział Kotecki.