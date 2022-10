Czym żyła branża spożywcza i handlowa we wrześniu?

Autor: oprac. OW

Data: 28-09-2022, 14:38

We wrześniu słowa prąd, energia, inflacja oraz oszczędzanie odmieniane były przez wszystkie przypadki, bowiem firmy spożywcze i handlowe przygotowują się do trudnej zimy. Co ciekawego wydarzyło się w branży?

Czym żyła branża spożywcza i handlowa we wrześniu? Fot. shutterstock

Majonez Kielecki obchodził we wrześniu 63. urodziny

Majonez Kielecki obchodził urodziny. 15 września 1959 roku ruszyła jego masowa produkcja. W 63. rocznicę tego wydarzenia przyglądamy się historii i fenomenowi produktu, którego kultowy status wykracza daleko poza granice województwa świętokrzyskiego.

Majonez Kielecki pojawił się na rynku w 1959 roku i był pierwszym majonezem produkowanym na skalę przemysłową w Polsce.