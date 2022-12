Biznes i technologie

Dalsze spadki cen gazu na europejskim rynku

Autor: PAP

Data: 27-12-2022, 17:46

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w dostawach w styczniu tanieje we wtorek o 3,3 proc., do 80 euro za MWh. Dostawy w lutym zniżkują o 4,5 proc. do 82 euro za MWh. Jest to kolejny dzień z rzędu ze spadkami.

Dalsze spadki cen gazu na europejskim rynku /fot. Unsplash