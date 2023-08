Na niektórych stacjach paliw ceny benzyn Pb i diesla mogą wzrosnąć do 10 gr na litrze - ocenili w piątek analitycy Refleksu.

Do końca wakacji ceny paliw mogą wzrosną do 10 gr na litrze /fot. Unsplash

Przed nami wzrosty cen paliw

Koniec wakacji nie przyniesie prawdopodobnie daleko idących zmian, ale możemy spotkać na mapie wakacyjnych podróży już i takie stacje, gdzie ceny Pb i diesla wzrosną od kilku do 10 gr na litrze - poinformowali analitycy Refleksu.

Zaznaczyli, że ostatecznie wpływ na poziom cen będzie miała dalsza polityka realizowana przez krajowych producentów i importerów paliw.

Eksperci wyjaśnili, że "utrzymanie względnie stałego poziomu cen paliw o ile jest korzystne dla końcowego odbiorcy, to w obecnej sytuacji rosnącego rynku ropy naftowej i pogorszenia warunków zakupu paliw w hurcie pogarsza sytuację operatorów na krajowym rynku paliw". Wskazali, że zmusza to ich do realizowania coraz niższej marży detalicznej. Dodali, że niejednokrotnie zwłaszcza w przypadku sprzedaży dla klientów flotowych - pozbawia możliwości realizowania "jakiejkolwiek marży".

Paliwa zdrożeją przez kurs walut

Analitycy ocenili, że osłabienie złotego wobec dolara oraz rosnące ceny paliw gotowych na rynku europejskim przemawiają za wzrostem cen paliw na rynku krajowym. "W przypadku benzyny i oleju napędowego notujemy w tym tygodniu wzrost średnich cen w detalu odpowiednio o 2 i 3 gr na litrze. W przypadku autogazu z kolei po raz pierwszy od wielu tygodni na części stacji ceny rosły, jednak średnia cena utrzymała się jeszcze na niezmienionym poziomie" - podali analitycy.

Ich zdaniem średnie ceny paliw wynoszą: benzyny bezołowiowej 95 - 6,66 zł/l, bezołowiowej 98 - 7,21 zł/l, oleju napędowego 6,45 zł/l, autogazu - 2,76 zł/l.

Reflex wskazał, że w piątek rano notowania październikowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w rejonie 84,50 dol. za baryłkę, to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego.

S&P Global prognozuje poziom zapasów diesla w europejskich krajach OECD w listopadzie i grudniu na 343 mln baryłek, czyli 6 proc. poniżej 5-letniej średniej dla tej pory roku - podali analitycy Refleksu.

Czy zimą zabraknie diesla?

Dodali, że w okresie sierpień - październik produkcja diesla i oleju opałowego w europejskich rafineriach ma wynieść 4,87 mln baryłek dziennie, czyli 0,74 mln baryłek dziennie mniej niż szacowane zapotrzebowanie. Zapasy diesla i oleju opalowego na rynku ARA spadły w skali tygodnia 3,2 proc. do 1,995 mln ton.

Sezon jesiennych przestojów remontowych w europejskich rafinerach będzie w tym roku bardziej intensywny, co wpłynie ujemnie na podaż paliw. Na rynku rosną obawy o wystarczającą podaż diesla spełniającego specyfikację zimową - zauważyli analitycy.

Zwrócili uwagę, że amerykańska produkcja ropy wzrosła 0,1 mln baryłek dziennie do 12,8 mln baryłek dziennie i "jest to nowy po pandemiczny rekord - najwyższy poziom od marca 2020". Wskazali, że amerykańskie rafinerie przerobiły w ubiegłym tygodniu 16,776 mln baryłek dziennie - najwięcej od września 2019 roku.