Biznes i technologie

Dochody podatkowe w 2024 r. mają wzrosnąć o 15,7 proc. i wyniosą 607,8 mld zł

Autor: PAP

Data: 25-08-2023, 13:48

W 2024 r. dochody podatkowe budżetu państwa mają wynieść 607,8 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 nominalnie o 15,7 proc. – podało Ministerstwo Finansów w opublikowanym w piątek uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu.

