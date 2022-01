Dodatek osłonowy w 2022. Czy można złożyć wniosek online?

Kto będzie mógł złożyć wniosek o dodatek osłonowy i otrzymać wsparcie? Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. także online.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 12-01-2022, 16:46

Rusza dodatek osłonowy. Wniosek można złożyć także online. fot. PAP/Adam Warżawa

Dla kogo dodatek osłonowy w 2022?

Na mocy ustawy o dodatku osłonowym, gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, udzielane będzie świadczenie mające złagodzić skutki podwyżek cen energii i gazu.

Podczas konferencji prasowej minister Moskwa poinformowała, że w poniedziałek podpisała rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek osłonowy. Rozporządzenie to, podobnie jak ustawa, wejdzie w życie we wtorek.

Kto może wnioskować o dodatek osłonowy?

Szefowa MKiŚ podkreśliła, że ponad 50 proc. gospodarstw domowych będzie mogło złożyć wniosek i otrzymać wsparcie. Jak powiedziała minister, wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce, a łączna kwota wsparcia to 4 mld 700 mln zł.

Moskwa zaznaczyła, że dodatek osłonowy jest jednym z kluczowych elementów tarczy antyinflacyjnej. "W całej tarczy mamy obniżkę VAT i akcyzy na energię wraz z obniżeniem VAT na gaz" - przypomniała.

Dodała, że polska tarcza antyinflacyjna należy do najbardziej kompleksowych w UE. "Polska jako jedyna zdecydowała się i na wsparcie obywateli, i na obniżenie VAT i akcyzy" - powiedziała Anna Moskwa.

Do kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Czy wniosek o dodatek osłonowy można złożyć online?

Wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie. Od wtorku pod numerem telefonu 22 369 14 44 zostanie uruchomiona infolinia nt. dodatku. Bedzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.