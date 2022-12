Biznes i technologie

Dopłaty do prądu 2023: Wnioski można składać od 1 grudnia

Autor: PAP/WS

Data: 01-12-2022, 13:31

Od 1 grudnia można składać wnioski o dopłaty na prąd - przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania. Do kiedy składać wniosek o dopłaty do prądu?

Od 1 grudnia można składać wnioski o dopłaty na prąd. | fot. Shutterstock