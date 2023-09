W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku firmy reprezentujące sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw trafiło o 21 % mniej kredytów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie wymienione przedsiębiorstwa otrzymały 31,7 mld zł z tego tytułu – informuje Biuro Informacji Kredytowej. Najtrudniej jest otrzymać kredyt inwestycyjny, a za ten stan rzeczy odpowiada niepewna przyszłość gospodarcza oraz trudna sytuacja prawno-regulacyjna - czytamy w Money.pl.

Według Jerzego Romańskiego, sektor MŚP, który odpowiada za ponad 60 proc. wpływów do budżetu, zniknie. Na powierzchni utrzymają się tylko nieliczni przedsiębiorcy, którzy połączą swoje siły w grupy kapitałowe i biznesowe, aby przetrwać na zglobalizowanym rynku

Podkreśla, że MŚP nie chcą i nie mogą się zadłużać inwestycyjnie, bo przy obecnych warunkach rynkowych i regulacjach prawnych nie widzą perspektyw na poprawę swojej sytuacji. Z jego obserwacji wynika, że zarejestrowanych w Polsce jest ponad 2 mln jednoosobowych działalności, jednak aktywnie prowadzących działalność jest nie więcej niż 1,5 mln - przekonuje Money.pl.

Jak oszacował McKinsey, w wyniku zmian demograficznych do roku 2050 PKB Polski skurczy się o ⅓. Według Sobolewskiego musimy poszukać nowych silników wzrostu gospodarczego, którymi mogą być albo surowce naturalne, albo inwestycje i innowacje.

Jego zdaniem nakłady na badania i rozwój w Polsce stanowią połowę średniej unijnej. Inwestycje też nie są na zadowalającym poziomie, a firmy reprezentujące sektor MŚP angażują się w tego typu aktywność relatywnie mało. Dzieje się tak m.in. dlatego, że kredyty obrotowe przeznaczone na utrzymanie płynności finansowej wypierają kredyty inwestycyjne.

Jeśli dołożymy do tego antybiznesową ofensywę państwa przed wyborami — czyli populistyczne postulaty, o których przedsiębiorcy słuchają z przerażeniem — to dostrzeżemy bardzo gwałtowne, podażowe schładzanie gospodarki – wyjaśnia Sobolewski.

Przypomnijmy, że stopa inwestycji firm spadła poniżej 18 proc. PKB. W rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, prezentowanej na początku 2017 roku, wskazano, że inwestycje poniżej 20 proc. PKB to pułapka średniego rozwoju. Naszym celem ówczesnym były inwestycje na poziomie powyżej 25 proc. PKB - czytamy w Money.pl.

Inwestycji mających wpływ na produktywność gospodarki praktycznie nie ma w Polsce. Nakłady brutto na środki trwałe średnio wynoszą obecnie 17 proc. PKB. Natomiast ubytki w tym zakresie, wynikające z amortyzacji zakupionych środków trwałych, w tym. m.in. maszyn, wynoszą 13-15 proc. Wynik netto to 2 proc. PKB. Oznacza to, że możliwości rozwojowe naszej gospodarki słabną — ocenia Sobolewski.

Jak zauważa Romański w pierwszym kwartale tego roku upadło ok. 100 tys. małych firm. Co więcej duża część małych firm jest w fazie tzw. pełzającej likwidacji.

W czasie każdej kampanii wyborczej, także bieżącej, wielu kandydatów do obu izb parlamentu puszcza oczko do firm naszego sektora. Najbardziej dopracowane i racjonalne wydają się propozycje Polski 2050 i PSL-u oraz Platformy Obywatelskiej. Cóż, jeśli w przyszłości byłaby dobra wola współpracy z nami po stronie władzy, to obecne negatywne tendencje można byłoby odwrócić bardzo szybko (…) Polskie firmy należy wspierać, a nie je wykańczać, bo przez dekady i nadal jeszcze wpłacają do budżetu większość jego wpływów — uważa Romański.