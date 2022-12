Wsparcie na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze wzrostem cen energii oraz gazu zakłada projekt uchwały dotyczącej przyjęcia programu dla sektorów energochłonnych, który ukazał się w piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Czy będzie wsparcie finansowe dla firm?

Chodzi o projekt uchwały rządu w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.".

Projekt wprowadza możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców. Podstawą przyjmowania Programu pomocowego przez Radę Ministrów są opublikowane 28 października br. "Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy" - wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Wsparcie może być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego" - podano.

Łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen

Celem programu dot. pomocy dla sektorów energochłonnych - jak wyjaśniono - jest "łagodzenie negatywnych skutków nagłego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego". Wzrost tych cen, jak zaznaczono, stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych. Program ma poprawić sytuację finansową tych firm, "wspierając je w kontynuowaniu produkcji".

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. jego wartości produkcji w 2021 r. albo co najmniej 6 proc. w pierwszym półroczu 2022) oraz uzyskuje większość przychodu lub "wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych w Programie".

Dodano, że wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu i energii elektrycznej w wybranych miesiącach, maksymalnie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., "obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie kwalifikowalnym (w PLN/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie odniesienia (w PLN/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności".

Jakie formy wparcia dla MŚP?

Dodano, że w związku z przyjęciem ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., zgodnie z którą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są uprawnione do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, przedsiębiorcy objęci ustawą mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego. Łączna kwota pomocy na wnioskodawcę nie może przekroczyć "50 proc. kosztów kwalifikowanych".

"Łączna kwota pomocy przyznana wnioskodawcom z jednej grupy kapitałowej nie może przekroczyć 4 mln euro" - wskazano. W przypadku ogłoszenia analogicznego programu dotyczącego kosztów poniesionych w 2023 r., limit 4 mln euro będzie dotyczył sumy pomocy w obu tych latach - dodano.

Podano, że wnioskodawca kwalifikuje się do zwiększonej kwoty pomocy, "jeżeli wykaże ujemny wskaźnik EBITDA w całym 2022 r. lub w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. lub wykaże obniżenie wskaźnika EBITDA o 40 proc. w przynajmniej jednym z tych okresów w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.". Jak zaznaczono, kwota pomocy dla takiego wnioskodawcy nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych, a wskaźnik EBITDA za cały 2022 r. po uwzględnieniu udzielonej pomocy nie może być wyższy niż 70 proc. w porównaniu do 2021 r. "Kwota pomocy przyznana wnioskodawcom z jednej grupy kapitałowej nie może przekroczyć w sumie 50 mln euro" - podano.

Rząd ma przyjąć projekt w IV kwartale 2022 r. - wskazano.