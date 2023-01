Według analityków inflacja bazowa mogła być w grudniu nawet wyższa niż w listopadzie, a w następnych miesiącach będzie jeszcze gorzej.

Drożyzna: presja na wzrost cen cały czas rośnie, fot. shutterstock

Dane o inflacji zaskoczyły analityków

"Wstępne dane o inflacji, jakie przedstawił pod koniec ubiegłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny, zaskoczyły analityków. Okazało się, że ceny płacone przez konsumentów były tylko o 16,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. +Tylko+, bo ekonomiści oczekiwali wzrostu przekraczającego 17 proc. W listopadzie wskaźnik podskoczył o 17,5 proc." - czytamy w "DGP".

Gazeta zaznacza, że główne źródło pozytywnej inflacyjnej niespodzianki to nośniki energii, które w grudniu potaniały o 3,3 proc. W skali roku wzrost cen w tej kategorii spowolnił do 31,2 proc.

Co spowodowało wyhamowanie inflacji?

"Przypuszczamy, że do spadku przyczyniły się przede wszystkim ceny węgla, gdyż zima jak dotąd jest łagodna, a popyt ze strony gospodarstw domowych mógł zostać zaspokojony wcześniej" - ocenili ekonomiści Banku Millennium.

"Inni analitycy wskazywali, że do spadku cen węgla przyczyniła się rządowa akcja z dostarczaniem taniego opału na składy. Polska nie była jedynym krajem, w którym w grudniu doszło do wyhamowania inflacji. Nie oznacza to jednak, że presja na wzrost cen maleje" - zaznacza "DGP".