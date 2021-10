Duży polski browar chce mocniej rozwijać innowacyjną działalność

Jeden z większych graczy na rynku browarów – spółka Van Pur – chce mocniej rozwijać innowacyjną działalność. Obok wewnętrznych prac nad innowacjami produktowymi i procesowymi w organizacji stawia na współpracę ze start-upami z branży i innych pokrewnych sektorów. Temu ma służyć nawiązana właśnie współpraca z Cambridge Innovation Center (CIC) oraz Fundacją Venture Café, które od ponad roku w warszawskim Varso budują ekosystem dla innowatorów i łączą ich pomysły z inwestorami.

Data: 29-10-2021, 13:04

Browar Van Pur chce mocniej rozwijać innowacyjną działalność fot. Shutterstock

Współpraca Van Pur ze start-upami

Jak podkreślają przedstawiciele obu stron, celem partnerstwa jest zbudowanie globalnej platformy współpracy dla Van Pur ze start-upami oraz uruchomienie akceleratora i think tanku dla branży FMCG (produktów szybkozbywalnych, takich jak żywność, napoje, kosmetyki do higieny czy chemia gospodarcza) oraz HoReCa (hotele, gastronomia, katering).

– Innowacyjność leży w DNA firmy Van Pur, dlatego jako dynamicznie rozwijająca się polska firma chcemy wspierać młodych innowatorów w ich dążeniach do skutecznego rozwoju – podkreśla Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu piwnej spółki.

– Wierzymy, że nasi rodzimi przedsiębiorcy mają dużo do zaoferowania globalnemu ekosystemowi innowacji. Jednocześnie liczymy na wykorzystanie możliwości współpracy z Venture Café, która jest renomowaną organizacją w zakresie wspierania start-upów - dodaje.

– Cieszymy się, że polska firma zdecydowała się na czerpanie pomysłów również z zewnątrz organizacji, czyli weszła tym samym w świat otwartych innowacji. Van Pur od lat wprowadza innowacje procesowe, a w niektórych przypadkach jest pionierem polskiego rynku, np. w pełnej dealkoholizacji piw. Dodatkowo produkuje samodzielnie puszki i etykiety, więc dla firm technologicznych to idealny partner do współpracy nad projektami innowacyjnymi – mówi Aureliusz Górski, współzałożyciel Kampusu Innowacji CIC oraz dyrektor wykonawczy fundacji powołanej przez CIC Venture Café Warsaw.

CIC Warsaw zapewnia start-upom, scale-upom i innowacyjnym firmom miejsce do prowadzenia biznesu i jego rozwoju. Oprócz elastycznej przestrzeni coworkingowej i współdzielonej powierzchni biurowej posiada huby innowacji, które budują społeczności wokół określonych segmentów technologii oraz społeczność inwestorów złożoną z inwestorów venture capital. Od niespełna półtora roku w Warszawie działa Kampus Innowacji, który organizuje spotkania doświadczonych i początkujących innowatorów służące przekazywaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów.

Jak rozwijać innowacyjny biznes? Wymiana doświadczeń

Pierwszą inicjatywą, do której przyłączył się producent piwa i napojów bezalkoholowych, są czwartkowe spotkania w Varso pod nazwą Thursday Gathering. Tego typu wydarzenia organizowane są przez CIC na całym świecie – organizacja ma bowiem siedzibę w dziewięciu miastach, w tym pięciu w Stanach Zjednoczonych, a także Rotterdamie i Sydney, a od ubiegłego roku także Tokio i Warszawie. Ich celem jest umożliwienie kontaktu osobom związanym z innowacyjnymi biznesami, wymiany doświadczeń i zainspirowania do wspólnych projektów.

– Po poznaniu osób kierującymi firmą Van Pur – producentem – poczuliśmy, że możemy zrobić coś dobrego dla ekosystemu innowacji – mówi Ewa Geresz, dyrektor programowa w Fundacji Venture Café Warsaw.

Każde wydarzenie w Warszawie przyciąga kilkaset osób – średnio połowa z nich to stali bywalcy, drugą połowę stanowią nowi goście. Rocznie daje to kilkanaście tysięcy osób. Z globalnych statystyk wynika, że ponad jedna czwarta uczestników to przedstawiciele start-upów (27 proc.), o połowę mniej jest reprezentantów korporacji, 7 proc. stanowią inwestorzy, 6 proc. – pracownicy sektora publicznego, a 4 proc. – naukowcy.

– Przypomina to interdyscyplinarne targi z kilkudziesięcioma aktywnościami w formie warsztatów, wykładów, debat. Część aktywności odbywa się również w języku angielskim dzięki współpracy z mieszkającymi tu ekspatami – podkreślają przedstawiciele fundacji.

– Bardzo spodobała nam się formuła spotkań Thursday Gathering, w której w swobodnej atmosferze można nawiązywać relacje i rozmawiać o ważnych tematach – podkreśla Jacek Borek, senior brand manager marki Łomża należącej do spółki Van Pur. – Dzięki temu każdy w swoim tempie może zwiększać swoje kompetencje w obszarze innowacji. W najbliższych miesiącach planujemy kolejne aktywności, które pozwolą na bliższą współpracę pomiędzy start-upami a Van Pur.

Kampus otworzył się w czerwcu 2020 roku w Varso Tower, najwyższym wieżowcu Unii Europejskiej, zlokalizowanym w pobliżu Dworca Centralnego w Warszawie. Jest to przestrzeń o powierzchni 8500 mkw. Działają tam organizacje, których celem jest wspieranie i łączenie przedsiębiorców i innowatorów w dziedzinie technologii, nauk przyrodniczych i innych.

Van Pur ma sześć browarów – w Łomży, Rakszawie, Jędrzejowie, Zabrzu, Braniewie i Koszalinie. Spółka specjalizuje się w produkcji marek własnych i eksporcie piwa za granicę.