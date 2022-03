E-faktury w Polsce będą obowiązkowe? Bruksela daje zielone światło

Krajowy System e-Faktur miałby stać się rozwiązaniem obligatoryjnym w 2023 roku. Zgodę na obowiązkową e-fakturę w Polsce wydała Komisja Europejska, potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady UE.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 30-03-2022, 14:21

Ministerstwo Finansów chce wdrożyć w Polsce obowiązkowe e-faktury. fot. shutterstock

Od 1 stycznia br. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez MF wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

Resort finansów przypomniał, że na początku 2021 r. zapowiadał zamiar wprowadzenia obowiązkowych e-faktur.

Od kiedy E-faktury w Polsce będą obowiązkowe?

2 sierpnia 2021 r. Polska przekazała Komisji Europejskiej wniosek o derogację na podstawie dyrektywy Rady ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy.

W środę - informuje MF - Komisja Europejska w oparciu o wniosek przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Zdaniem resortu, decyzja Rady UE w tej sprawie powinna zapaść w ciągu kilku tygodni.

Ministerstwo oświadczyło, że pracuje nad koncepcją biznesową i prawną docelowego KSeF. "Założeniem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału KSeF w fakturowaniu w zakresie udzielonej Polsce zgody przez instytucje UE. Uzgodnienie rozwiązań biznesowych i prawnych docelowego KSeF przeprowadzimy w dialogu z biznesem podczas szerokich konsultacji publicznych" - zapewniono.

E-faktury obowiązkowe od 2023?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministerstwa, Krajowy System e-Faktur miałby stać się rozwiązaniem obligatoryjnym w 2023 r.

Faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie - z 60 do 40 dni.

Uzyskanie dostępu do KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych odbywa się po uwierzytelnieniu podmiotów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego - bezpośrednio w KSeF.

Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy nie mają pieczęci kwalifikowanej, mogą uzyskać dostęp do KSeF poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. W ten sposób wyznaczana jest osoba fizyczna, która będzie zarządzać uprawnieniami elektronicznie w systemie. Formularz jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl.

Resort zapowiada, że docelowo KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych.