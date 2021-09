EEC 2021: Do połowy '22 inflacja nie wróci do przedziału odchyleń od celu

Do połowy 2022 r. inflacja nie wróci do przedziału odchyleń od celu, a RPP powinna rozpocząć stopniową normalizację polityki pieniężnej od podwyżki stóp procentowych o 15 pb. - powiedział w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach członek RPP Eugeniusz Gatnar.

Autor: PAP

Data: 21-09-2021, 08:40

Na razie inflacja nie wróci do przedziału odchyleń od celu; fot. unsplash.com

"Mam taką projekcję ekspercką, którą dostaliśmy ostatnio, tam widać, że do połowy przyszłego roku, to są kwartalne wskaźniki, ta inflacja nie wróci do przedziału (odchyleń od celu - PAP) - powiedział Gatnar.

Wzrost stóp procentowych

"Proponuję, nie tylko ja (...), żeby rozpocząć delikatny proces normalizacji tej polityki. Mówmy o wzroście stóp proc. o 15 pb., takiej sygnalizacyjnej. (...) Opowiadam się za tym, by rozpocząć delikatną, stopniową normalizację polityki pieniężnej. (...) Czynniki popytowe nie wygasną. Nie wygaśnie też część czynników podażowych związanych z cenami energii. Z nimi krajowa polityka nic nie zrobi, ale RPP powinna zgodnie ze swoim mandatem pokazać, że walczy z inflacją, że ją dostrzega" - dodał.



Odnosząc się do 5,5-proc. odczytu inflacji za sierpień Gatnar wskazał, że za 2,5 pkt. proc. odpowiedzialne są czynniki podażowe, a za 3 pkt. proc. czynniki popytowe.



Ekonomista wyraził obawę o możliwość odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i powstanie spirali cenowo-płacowej w polskiej gospodarce.



"Skoro rząd prowadzi tak luźną politykę fiskalną, to opierając się na makroekonomicznej zasadzie policy mix bank centralny powinien zaostrzyć politykę pieniężną" - dodał.



Członkowie RPP E. Gatnar, Ł. Hardt i K. Zubelewicz popierali w ostatnich miesiącach wnioski o podwyżkę stóp proc. NBP o 15 pb.



Zdaniem Gatnara na rynku mieszkaniowym powstają nierównowagi.



"Jeżeli stopy procentowe wzrosną, mogą powstać duże problemy z obsługą kredytów (hipotecznych - PAP)" - dodał.