EEC 2021: franczyza nieocenionym formatem w czasie pandemii

Rynek franczyzy w Polsce jest rynkiem bardzo dojrzałym, a w trakcie pandemii format ten wykazał stabilność. Systemy franczyzowe okazały się nieocenione w czasie pandemii, bo przedsiębiorcy – franczyzobiorcy nie zostali z problemami sami – mówili uczestnicy debaty zatytułowanej Rynek franczyzy w Polsce w ramach EEC 2021.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 22-09-2021, 15:19

EEC 2021: Systemy franczyzowe okazały się nieocenione w czasie pandemii, bo franczyzobiorcy nie zostali z problemami sami

Polski rynek franczyzy jest rynkiem dojrzałym

- Rynek franczyzy w Polsce jest rynkiem bardzo dojrzałym i nie mamy się czego wstydzić. Franczyza pokazała stabilność w czasie ostatnich zawirowań, w tracie pandemii. Wzrosty franczyzy w Polsce są bardzo mocne. Przedsiębiorcy, którzy zrzeszają się w ramach franczyzy to przede wszystkim mali polscy przedsiębiorcy – mówił Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, przewodniczący zespołu roboczego ds. franczyzy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Firmy i mali przedsiębiorcy starają się wykorzystywać format franczyzowy. To potężne narzędzie dla ludzi, którzy chcą się rozwinąć, są ambitni, którzy chcą coś stworzyć, a pod postacią franczyzy dostają w ten sposób pełen warsztat - dodał.

System franczyzowy nieoceniony w pandemii

Wtórowała mu Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.

- Franczyzodawca i franczyzobiorca to grupa ludzi, którzy wspólnie pracują na sukces, ale też wspólnie muszą stawić czoła wyzwaniom, szczególnie nieoczekiwanym takim jak np. pandemia, która dotknęła handel i usługi. I tu systemy franczyzowe okazały się nieocenione, bo przedsiębiorcy – franczyzobiorcy nie zostali z tym problemem sami. Obserwując prace naszych klientów podczas pierwszego lockdownu widziałam jak ogromy wysiłek włożono w to, żeby przetrwali franczyzobiorcy – mówiła Agnieszka Górnicka.

- Myślę, że trudno jest przecenić wpływ systemu franczyzy, który zaczął się kiedyś od handlu, a obecnie dotyka najrozmaitszych branż, nie tylko w gastronomii, ale też usług czy B2B. To jest absolutnie dla małego przedsiębiorcy skok na zupełnie inną wodę niż ta, w której pływał nie będąc przedsiębiorą. To ogromny dostęp do wiedzy. Franczyza także dla franczyzodawców jest wspaniałym narzędziem skalowania biznesu – dodała.

W trakcie debaty uczestnicy mówili o tym, że nie tylko gastronomia i handel pracują w modelu franczyzowym, ale też nowe usługi. Mówiono o tym systemie jako o fundamencie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz o zaletach i wadach franczyzy w polskich realiach gospodarczych i regulacyjnych. W kontekście franczyzy poruszony został temat marki, wsparcia, transferu wiedzy, a także niezależności i kreatywności franczyzobiorców.

Uczestnicy debaty zatytułowanej Rynek franczyzy w Polsce, która odbyła się trzeciego, ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, mówili też o etyce biznesu w relacjach franczyzodawcy i franczyzobiorcy.