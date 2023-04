Firmy rodzinne to istotny element naszej gospodarki. O tym, jak przeprowadzić sukcesję rozmawiali uczestnicy debaty "Firmy rodzinne - problemy z sukcesją", która odbyła się 25 kwietnia 2023 w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Debaty "Firmy rodzinne - problemy z sukcesją" odbyła się 25 kwietnia 2023 w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

EEC: Firmy rodzinne - problemy z sukcesją

– Firmy rodzinne to bezsprzecznie istotny element naszej gospodarki. Według różnych danych szacuje się, że co piąta złotówka z naszego PKB jest wytwarzana przez firmy rodzinne. Często na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że duże globalne przedsiębiorstwa to często nadal firmy rodzinne. U naszych zachodnich sąsiadów średni wiek firmy rodzinnej to ponad 100 lat. To oznacza, że w ciągu tego okresu przynajmniej 2-3 razy dochodziło do transferu pokoleniowego tego biznesu. W Polsce jesteśmy na troszkę wcześniejszym etapie, ale wiele firm zrealizowało już kwestię sukcesji – przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu. Pytanie, co dalej z tym naszym biznesem będzie – rozpoczął dyskusję moderator debaty, Mateusz Baran, partner, szef praktyki prawa spółek CRIDO.

Jaka jest firma rodzinna anno domini 2023 i co decyduje o sukcesie firmy rodzinnej?

Henryk Orfinger na EEC 2023

Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris SA, podkreślił, że nie da się ustalić definicji firmy rodzinnej. To bardzo indywidualne, kształtowane przez założyciela, który ma swoją wizję i podejmuje się tworzyć organizację taką, jaką chce mieć. Każdy robi to inaczej.

– Polska gospodarka jest bardzo młoda. Ma trzydzieści kilka lat. Przedtem mieliśmy rzemiosło. Zmiana, która nastąpiła w 1989, była bardzo gwałtowana. Wiele firm żyje w świetle PRL-u. Nie da się tego wymazać. Żyliśmy w tych czasach, nasiąkaliśmy i to w nas w jakiś sposób pozostało. Im większa firm, tym bardziej stara się unowocześnić swoje działanie, ale w zdecydowanej większości coś nam z tego zostało – mówił.

Wspólną cechą firm rodzinnych jest to, że zupełnie inaczej planują przyszłość niż korporacje. Mają długą perspektywę i strategię długofalowa. Firma ma osiągnąć jakiś poziom w ciągu kilku lat, a nie – jak w korporacjach – natychmiast.

Przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris SA wskazał, że w wielu firmach prywatnych nie myśli się o sukcesji, przekazaniu dzieciom i wnukom, tylko o tym, żeby je sprzedać i uzyskać pieniądze.

Marta Stefańczyk-Ciąpała na EEC 2023

Marta Stefańczyk-Ciąpała, członek zarządu The Family Business Network Poland, prezes Cafardini, wskazała na unikalny system wartości pielęgnowany przez firmy rodzinne i nastawienie na continuum.

Roman Wieczorek na EEC 2023

Roman Wieczorek, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, tłumaczył, że zasadnicza różnica między rodzinnością a „nierodzinnością” firmy polega na ich sile i energii w trwaniu i przetrwaniu. Nawet, kiedy pojawia się jakiś problem, potrafią powstać. Maja wyzwania charakterystyczne dla rodziny.

– Z wielkim szacunkiem spoglądam na właścicieli firm rodzinnych – przyznał.

Andrzej Gliński na EEC 2023

Andrzej Gliński, członek zarządu Bank Millennium SA, przypomniał, że chociaż brakuje definicji firm rodzinnych, mamy index takich firm na giełdzie. Obejmuje on ok. 40 proc. firm notowanych na giełdzie. Tam są twarde dane. Widać w nich, że firmy rodzinne stabilniej dostarczają wartość. Ich kursy są bardziej stabilne, ponieważ charakteryzuje je m.in. niezadłużanie, elastyczność działania czy natychmiastowe decyzje. Dużo lepiej radzą sobie w kryzysie. Racjonalniej podejmują decyzję, ponieważ perspektywa jest dłuższa.

Anna Bielak-Dworska na EEC 2023

Anna Bielak-Dworska, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, sukcesorka, Fundacja Stajnia, podkreśliła, że firmy rodzinne to takie, które maja własność, decyzyjność oraz intencję sukcesji. Firmy rodzinne mają takie same wyzwania, jak pozostałe, ale dodatkowo wyzwania dotyczące sensu stricte rodzinności.

– Jeżeli popatrzymy na firmy rodzinne jak na trzy koła: koło rodzinności, biznesu i własności, to każde z tych kół ma swoje wyzwania. Firmy, które są dla nas przykładem, uporządkowały wszystkie te części. Najlepsze wartości rodzina czerpie z biznesu, biznes czerpie z rodzinności, cierpliwego kapitału – zobrazowała prelegentka.

Wskazała, że kwestia własności jest oczywista dla nestora, ale nie zawsze dla sukcesora.

Grzegorz Płatek na EEC 2023

Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, opowiedział o innej skłonności do ryzyka wśród firm rodzinnych w kontekście innowacyjności. Dodał, że nie ma metodyki, żeby sprawdzić, która firma jest firmą rodzinną. Trzeba spytać firmę, czy jest rodzinna.

– Z naszych badań wynika, że firmy rodzinne są bardziej skłonne do innowacji. Lepiej rozumieją sens innowacji, ponieważ planują w dłuższym horyzoncie czasowym. Widzą sens inwestycji – mówił.

Podkreślił, że jesteśmy w procesie powstawania dużych polskich firm. Trzeba je wspierać, ponieważ płacą one podatki i tworzą miejsca pracy, wiążą młodych, zdolnych ludzi z Polską. Zwłaszcza, że rywalizujemy teraz o pracowników z całym światem.

– Wartość wysokorozwiniętej, innowacyjnej firmy rodzinnej, będącej liderem na świecie, nie powstanie w jednym pokoleniu – przypomniał.

Henryk Orfinger dodał w kontekście podejmowania ryzyka, że właściciel się nie boi. Manadżer tak – ponieważ ryzykuje utratą pracy. W firmach rodzinnych podejmuje się znacznie większe ryzyko niż w korporacjach.

Sukcesja. Jak to zrobić mądrze?

Anna Bielak-Dworska wyjaśniła, że sukcesja to proces przekazywania pomiędzy pokoleniami wiedzy, władzy, a na samym końcu własności. Trwa to zwykle 7–10 lat. Siła właścicieli transmitowana jest na biznes. To wszystko się dzieje ze wspólna wizją.

– Pokolenie założycieli to wizjonerzy, odważni pionierzy. Wynajdowali szanse i wykorzystywali je. Budowali krok po kroku organizacje – wymieniała.

Sukcesorów jest bardzo mało.

Roman Wieczorek, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, przyznał, że sukcesja to proces, który często kończy się niepowodzeniem. Zwykle zaczyna się od kwestii własności, a powinno zacząć się od wartości, następnie wiedzy – trzeba uczyć sukcesorów, jak zarządzać na różnych stanowiskach manadżerskich.

– Proces sukcesji jest najtrudniejszy, ale też najpiękniejszy w firmie rodzinnej. Nestorzy przekazują nie tylko majątek, ale też całe swoje życie. Trzeba na to poświęcić czas. Jak się to potraktuje na skróty, to nie wychodzi – mówił.

Marta Stefańczyk-Ciąpała opowiedziała o sukcesji od narodzin, wdrażaniu dzieci od małego w firmę, przekazywaniu wartości.

Henryk Orfinger podkreślił, że proces sukcesji zależy od wielkości firmy. W małych firmach jest to proste. Dzieci pracują od razu po skończeniu szkoły, nabywają umiejętności, przejmują kulturę od rodziców i stają się naturalnymi sukcesorami. Im większa firma, tym większy problem. Jego zdaniem dzieci założycieli firm, które już osiągnęły duży wymiar, nie powinny funkcjonować w firmie w obszarach nie zarządczych. Dziecko powinno robić karierę zewnętrzną i albo się wykaże umiejętnościami, które później pomogą być sukcesorem, albo się okaże, że nie ma takich umiejętności.

Całość debaty w materiale wideo.