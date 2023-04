PepsiCo, Grupa Polmlek, Arctic Paper, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Play P4, Elemental Holding, LPP, Polski Standard Płatności - operator sytemu BLIK i Tele-Fonika Kable - tegorocznymi laureatami plebiscytu "Inwestor bez granic". To nagroda od lat towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Inwestor bez granic - laureaci

EEC 2023 - Inwestor bez granic

W ramach konkursu Inwestor bez granic organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa PTWP, wyróżnia najskuteczniejszych polskich inwestorów realizujących ekspansję zagraniczną oraz aktywnych inwestorów zagranicznych w Polsce.

- Wieloletnie doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że Europejski Kongres Gospodarczy to dobre miejsce, by zwracać baczną uwagę na te dwie strony rynku inwestycyjnego - wskazywać wartościowe z punktu widzenia przyszłości naszej gospodarki inwestycje zagraniczne oraz przykłady najlepszych praktyk realizowanych przez polskie firmy za granicą – stwierdził prezes PTWP Wojciech Kuśpik.

Poprzednie edycje Inwestora bez granic świadczą o tym, że nasi laureaci konsekwentnie realizują swoje plany w Polsce i na arenie międzynarodowej w niełatwych dla biznesu czasach – dodał prezes PTWP.

- Wyjątkowy kongres w wyjątkowych czasach. Trudne czasy tworzą silnych ludzi - powiedział podczas ceremonii minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Zakończyliśmy erę wielkiej globalizacji, a geopolityka dzisiaj wyznacza to, gdzie należy prowadzić biznes i gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest mniejsze ryzyko przerwania łańcuchów dostaw - to z czym mieliśmy do czynienia podczas pandemii, a w szczególności teraz podczas wojny - kontynuował swoją wypowiedź minister Buda.

Inwestor bez granic - Arctic Paper

Spółka Arctic Paper SA należąca do szwedzkiej grupy celulozowo-papierniczej jest jednym z największych w Europie i największym w Polsce producentem papieru offsetowego. Jej zakład w Kostrzynie może produkować 315 tys. ton najwyższej jakości niepowlekanych papierów bezdrzewnych. Arctic Paper wraz ze spółką zależną – Rottneros, zainwestuje w Polsce 100 mln zł w wytwórnię opakowań z formowanego włókna celulozowego. Zakład spółki joint-venture Kostrzyn Packaging ma ruszyć jeszcze w tym roku. Będzie produkował 80 mln opakowań rocznie.

Nagrodę odebrał wiceprezes firmy Zbigniew Wesołowski.

Inwestor bez granic - Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Mercedes za ponad 6 mld zł zbuduje w Jaworze na Dolnym Śląsku fabrykę w pełni elektrycznych samochodów dostawczych opartych na nowej architekturze VAN.EA. Stanie ona obok już istniejącej fabryki silników oraz baterii elektrycznych i będzie jedynym zakładem niemieckiego potentata produkującym wyłącznie auta elektryczne. To część strategii firmy, która ma jej zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych i trwale wpisać w zieloną transformację. Polityka Mercedesa wzmacnia markę Polski jako miejsca dobrego do inwestowania.

Nagrodę odebrał dyrektor Sebastian Streuff.

Inwestor bez granic - Play P4

Play jest najaktywniejszym inwestorem na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Co roku buduje około 1000 stacji bazowych telefonii mobilnej – 8 na 10 powstających w kraju. Rozwija sieć światłowodową, która obejmie 6 mln gospodarstw domowych. Za ponad 7 mld. zł przejął spółki UPC Polska oraz Redge Technologies. W 2022 roku osiągnął 9 mld zł przychodów i zapłacił prawie 1,5 mld. zł podatku CIT. Jest teraz drugim pod względem wielkości, indywidualnym płatnikiem w sektorze przedsiębiorstw.

Nagrodę odebrał prezes operatora sieci Play - firmy P4 Pan Jean-Marc Harion.

Inwestor bez granic - PepsiCo

W Środzie Śląskiej powstaje piąty polski zakład PepsiCo: największa i najbardziej zrównoważona środowiskowo fabryka koncernu w Europie. Warta będzie ponad miliard złotych. Ruszy jeszcze w tym roku. Wykorzystano w niej zaawansowane technologie z innych zakładów PepsiCo. Recykling pozwoli zmniejszyć zużycie gazu, energii i zasobów. Powstanie najlepsza w swojej klasie zakładowa podczyszczalnia ścieków. Na parkingu staną ładowarki aut elektrycznych. Wszystko to sprawi, że do roku 2035 fabryka osiągnie neutralność klimatyczną.

Nagrodę z rąk wiceprzewodniczącej zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danuty Kamińskiej odebrał Tomasz Grzelczyk, Starszy Dyrektor, End-to-End Supply Chain w PepsiCo.

Inwestor bez granic - Elemental Holding

Grupa obecna jest w 35 krajach świata, na trzech kontynentach – w Europie, w Azji i w Ameryce Północnej. W roku 2022, we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, przejęła amerykańskie spółki Maryland Core oraz Legend Smelting and Recycling. Wartość inwestycji Grupy w Stanach Zjednoczonych sięgnęła już 100 mln dolarów.

Budując swój globalny potencjał Elemental Holding wspiera odpowiedzialne zarządzanie ograniczonymi zasobami gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej spółki działają w ramach linii biznesowych związanych z recyklingiem.

Nagrodę odebrał wiceprezes Elemental Holding Michał Zygmunt.

Inwestor bez granic - LPP

LPP to gdańska spółka rodzinna. W ciągu ostatnich trzech dekad stała się największą firmą tworzącą modę w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta jej pięciu marek dostępna jest w niemal 40 krajach na trzech kontynentach. W 2022 roku, gdy zmieniły się realia prowadzeni a biznesu na wschodzie, spółka zwróciła się ku zachodowi i południu Europy. Uruchomiła sprzedaż internetową w Serbii, Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii. W całej Europie LPP zarządza siecią prawie 2000 sklepów. Wartość jej rocznego eksportu przekracza już 8,5 mld zł.

Nagrodę odebrał dyrektor ds. digitalizacji LPP Mikołaj Wezdecki.

Inwestor bez granic - BLIK

BLIK jest najlepiej rozpoznawalną marką płatniczą w Polsce i stawia pierwsze kroki na drodze ku międzynarodowej ekspansji. Spółka PSP właśnie rozpoczęła działalność w Rumunii – drugim co do wielkości rynku Europy Centralnej. Wcześniej przejęła słowacką platformę płatności mobilnych VIAMO. PSP dąży do upowszechnienie BLIKA jako europejskiego systemu płatności działającego w ramach platform mobilnych dużych banków. Tworząc innowacyjne, wygodne i bezpieczne rozwiązania, Polski Standard Płatności zbliża nas do światowej czołówki.

Nagrodę odebrał Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

Inwestor bez granic - Polmlek

W 2022 roku Polmlek przeprowadził bardzo odważne przejęcie marokańskiej spółki Safilait od francuskiego giganta – koncernu Bel. To pionierskie, zdecydowane wejście na obiecujący rynek północnoafrykański. Polmlek zapowiada wzmocnienie afrykańskiej marki Jibal, uruchomienie nowych linii produkcyjnych oraz poszerzenie gamy produktów marokańskiej spółki.

Polska firma eksportuje do 140 krajów świata. Z powodzeniem konkuruje w Europie i na świecie dzięki elastyczności i umiejętności podejmowania śmiałych decyzji biznesowych.

Nagrodę odebrał prezes Polmleku Marcin Witulski.

Inwestor bez granic - Tele-FONIKA Kable

Tele-FONIKA Kable to polski producent kabli i przewodów zajmujący poczesne miejsce w światowej czołówce branży. Wytwarza 25 tys. ich typów w 7 zakładach w kraju i w Europie. Sprzedaje na 80 rynkach. Eksportuje 70 proc. krajowej produkcji. W Wielkiej Brytanii, należąca do Grupy TFK firma JDR Cable Systems, buduje na terenie byłej elektrowni węglowej zakład produkcji kabli podmorskich. To praktyczny przykład transformacji i dekarbonizacji oraz wsparcia energetyki odnawialnej; przed TFK otwiera nowe, globalne możliwości biznesowe.

Ostatniego laureata konkursu Inwestor bez granic przedstawił Chris Barton, brytyjski komisarz ds. handlu z Europą, a nagrodę odebrał James Young, dyrektor ds. strategii i zgodności z JDR Cable Systems (Grupa TFKable).