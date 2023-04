Zielone inicjatywy będą nas budowały przez następne dziesięciolecia. Skoro i Amerykanie dołączyli do tego wyścigu technologicznego, nie ma odwrotu - mówił były premier RP Jerzy Buzek podczas gali laureatów Rankingu Zielonych Inicjatyw 2023.

Laureaci Rankingu Zielonych Inicjatyw 2023

EEC 2023: Ranking Zielonych Inicjatyw

Polski przemysł inwestuje z myślą o zmniejszaniu swojego wpływu na środowisko naturalne, ogranicza emisje towarzyszące produkcji, inwestuje w technologie zmniejszające zapotrzebowanie na surowce, energię i paliwa, wprowadza rozwiązania redukujące wolumen odpadów, umożliwiające ich recykling.

Projekty służące takim celom obejmują szerokie spektrum i skalę działań – od modernizacji działających instalacji i urządzeń po duże kompleksowe inwestycje zmieniające oblicze firmy.

Wszystkie te inicjatywy i realizacje wpisują się w nurt zielonej transformacji gospodarki – globalny megatrend, którego częścią stają się odpowiedzialne firmy działające na polskim rynku.

Dostrzeżenie ich ma na celu Ranking Zielonych Inicjatyw, inicjatywa portalu WNP.PL w ramach serwisu Zielony Indeks.

- Zielone inicjatywy będą nas budowały przez następne dziesięciolecia. Skoro i Amerykanie dołączyli do tego wyścigu technologicznego, nie ma odwrotu - podkreślał Jerzy Buzek, były premier RP, który stoi na czele Rady Patronackiej Zielonego Indeksu, sprawującej opiekę nad Rankingiem Zielonych Inicjatyw 2023.

Ranking Zielonych Inicjatyw jest kontynuacją – w rozszerzonej formule – Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych 2022. W pierwszym zestawieniu Zielonych Inicjatyw ujęte zostały projekty i wdrożenia zakończone w latach 2020-2022.

Laureatami Rankingu Zielonych Inicjatyw 2023 zostali:

1. Województwo wielkopolskie i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica koło Kalisza za projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury szpitala w Wolicy koło Kalisza.

2. Euros Energy i Veolia za instalację Ciepłownia Przyszłości.

3. Hydropolis za nowoczesne technologie upraw wertykalnych

Łącząc wiedzę z zakresu uprawy, inżynierii i automatyki krakowska firma zaprojektowała nowatorskie systemy hydroponiczne. Założono prototypową uprawę wewnątrz kontenera morskiego i uprawę pokazową. Rozpoczęto sprzedaż systemów Plantainer oraz Smart Crop. Technologie smart farming zmniejszają zapotrzebowanie na wodę o 95 proc., a zużycie nawozów o 65 proc. Pozwalają uprawiać rośliny przez cały rok, bez względu na lokalne warunki klimatyczne.

4. Respect Energy wraz z Goldbeck Solar za farmę fotowoltaiczną Zwartowo

5. Polska Sieć Handlowa Lewiatan za projekt Energooszczędny Sklep – Zrównoważony Biznes.

To tworzona od 2021 roku baza wiedzy: co i jak zrobić, by zoptymalizować koszty prowadzenia działalności biznesowej w sieci franczyzowej Lewiatana. Chodzi też o promowanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań technologicznych. Inspiracją były tu doświadczenia firmowych liderów zmian. Dziesięciu finalistów rankingu Eko Lider Lewiatana zaoszczędziło dzięki wprowadzonym zmianom prawie 950 MWh energii elektrycznej; ślad węglowy zmalał o 766 ton CO2.