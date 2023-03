EEC 2023 już 24-26 kwietnia w Katowicach. Z wielką radością przedstawiamy pierwszych prelegentów Kongresu. Zobacz kto potwierdził już swój udział.

EEC 2023 już 24-26 kwietnia. Poznaj pierwszych prelegentów /fot. PTWP

EEC 2023 to największa impreza biznesowa Europy Centralnej.

W tym roku zapraszamy na XV już edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach już 24-26 kwietnia 2023.

EEC 2023. Poznaj pierwszych prelegentów

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki.

Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. Pięć tygodni dzieli nas od XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress), w tym roku zaplanowanego na 24-26 kwietnia.

Przedstawiamy pierwszych prelegentów EEC 2023. Swój udział potwierdzili m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes THINKTANK, adiunkt Akademii Finansów i Biznesu Grupa Uczelni Vistula, Paweł Borys, prezes Polski Fundusz Rozwoju, Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Adam Manikowski, wiceprezes, dyrektor zarządzający Żabka Polska, Justyna Orłowska, pełnomocnik Premiera ds. GovTech, szef Centrum GovTech.

Udział w roli prelegentów EEC 2023 wezmą również: Janusz Michałek, prezes Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Adam Niewiński, Co-founder, General Partner OTB Ventures, Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris, Kira Rudik, ukraińska menedżerka, parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna, prezeska Fundacji ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi, Stanisław Szwed, sekretarz stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland (Izera).

EEC 2023. Istotne tematy dla branży spożywczej

W agendzie EEC 2023 nie brakuje istotnych tematów dla sektora spożywczego.

Nowy świadomy konsument

25 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Tematyka

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

Bezpieczeństwo żywnościowe

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Tematyka

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Niezawodność dostaw, ochrona zasobów ziemi, wody i różnorodności biologicznej, ograniczanie strat i marnowania żywności. Agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD) – od wskazań do działania.

Handel nowej ery

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Tematyka

Wielokanałowość, technologie, konsument. Rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem. Omnichannel cross border – go global or go local. Personal shopper – rola rekomendacji produktowych. E-handel walczy z czasem. Najnowsze rozwiązania dla e-commerce. Cyfrowe płatności, metaversum, moda dla avatara.

GOZ w przemyśle spożywczym

25 kwietnia 2023 • 15:00-16:00

Tematyka

Producenci żywności i napojów przed wyzwaniem gruntownej zmiany modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny. Nowe regulacje UE, wymagania, terminy, stan implementacji: projekt ROP, projekt kaucyjny, dyrektywa SUP (Single-use plastics). Jak powinny być wprowadzone założenia GOZ w Polsce, aby osiągnąć założone cele i zapewnić stabilność przedsiębiorcom. Działania adaptacyjne po stronie przedsiębiorców branży spożywczej – szacowane koszty, wpływ na konkurencyjność, przykładowe projekty.

Zielony Ład w polskim rolnictwie

26 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Tematyka

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej polityki rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.

Od pola do stołu

26 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Tematyka

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

EEC 2023: to już XV edycja

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.