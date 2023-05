Pracodawcy RP przejrzeli ponad 200 ustaw z 2018 roku i w 80 proc. Z nich nie były przestrzegane zasady konsultacji, a w 50 proc. Nie zapewniono należytej transparentności – nie były publikowane ich projekty, lub zrobiono to po fakcie. W nowej ustawie deregulacyjnej – to całkiem świeży projekt – wprowadzono wiele nowych zmian.

Maciej Berek zwrócił uwagę, na rozporządzenie z 15 kwietnia dotyczące zakazu importu niektórych towarów z Ukrainy, które nie zostało poprzedzone żadnym vacatio legis. Co więcej, uzasadnienie pojawiło się 3 dni później.

- To wprawdzie nie ustawa, a rozporządzenia, ale także musi być uczciwe. Powołano się na przykład zbóż, ale lista produktów objętych zakazem importu jest bardzo szeroka. To podważa zaufanie do prawa i państwa. Jeżeli nie ma zaufania do państwa, to musi ono znacznie zwiększyć środki przymusu do przestrzegania prawa

– zauważył Maciej Berek.