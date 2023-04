Rynek Venture Capital się znormalizował, zarówno z punktu widzenia poziomu wycen, jak i liczby transakcji jest on obecnie dużo zdrowszy - wskazał Adam Niewiński z OTB Ventures podczas debaty "Polski rynek PE i VC".

EEC 2023: debata "Polski rynek PE i VC"

Minione dwa lata, mniej więcej do połowy 2022 roku, obfitowały w rekordową aktywność funduszy Venture Capital na rynku start-upowym. Po rekordowym 2021 roku, gdy fundusze w Europie rozdysponowały około 13,7 mld euro, w 2022 pojawiły się strukturalne problemy. Powodują one, że rok 2023 będzie słabszy pod względem liczby transakcji oraz ich wartości.

Rynek VC w Polsce

Adam Niewiński, współzałożyciel i partner generalny w OTB Ventures wskazuje, że rynek się nie tyle osłabił, ile znormalizował.

Rynek VC się znormalizował, zarówno jeżeli chodzi o poziom wycen oraz liczbę transakcji, ja bym powiedział, że jest po prostu dużo zdrowszy. To, co obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata, to była anomalia rynkowa, mam nadzieję, że minęła na trochę dłużej, bo wyceny niektórych projektów były oderwane od rzeczywistości - powiedział Niewiński.

Dodał, że dzisiaj mamy zrównoważone poziomy wycen i kluczowe jest, żeby dalej nie spadały oraz żeby uniknąć powtórki sprzed 20 lat, gdy nie było pieniędzy i najlepsze spółki nie miały dostępu kapitału.

Dobry czas na inwestycje w młode firmy

Paneliści zgodzili się, że obecnie jest dobry czas na inwestycje w młode firmy z perspektywą 5-8 lat, a wymagania kapitałowe samych start-upów "zeszły na ziemię".

Monika Synoradzka, partnerka zarządzająca SpeedUp Group powiedziała, że inwestycje ułatwiać może też fakt, że wysokość rund spadła - w szczycie były oczekiwania finansowania na poziomie 3-5 mln euro, teraz jest 1-2 mln euro, a to okazja dla funduszy posiadających kapitał.