Region Podkarpacia może się stać taką polską Bawarią, od biedy do serca biznesowego Polski - zasugerowali uczestnicy panelu pod hasłem "Inicjatywa Trójmorza - idea i współpraca

Województwo podkarpackie prowadzi bardzo ożywioną współpracę gospodarczą z sąsiednimi regionami / fot. PTWP

Via Carpatia to wielka szansa dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia - tak uważa wicemarszałek sejmiku podkarpackiego Ewa Draus.

Kolejnym bardzo ważnym elementem rozwojowym regionu jest jego położenie - centrum ważnego regionu pomiędzy Słowacją, Węgrami i Ukrainą.

Nieopodal Rzeszowa biegnie też gazociąg łączący systemy Polski i Słowacji

Via Carpatia. Duże znaczenie drogi łączącej północ z południem Europy

Województwo podkarpackie rozwija się już teraz dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak wiodąca z Helsinek/Tallinna do Limassol droga Via Carpatia. To obecnie kręgosłup logistyczny całego regionu. Ponadto bliskość granicy ukraińskiej powoduje, że Rzeszów i okolice staną się prawdziwym hubem zaopatrzeniowym Ukrainy. Tędy już obecnie idzie gros pomocy międzynarodowej do ogarniętego rosyjską agresją kraju.

Via Carpatia to jeden z korytarzy transportowych całej Unii Europejskiej. Do 2026 roku będą wybudowane wszystkie odcinki szlaku. Od Helsinek i Tallinna do Aten/Limassol z odnogami. W planach jest także odnoga do Kijowa. Firmy z Ukrainy są także bardzo zainteresowane regionem podkarpackim. Część z nich otwiera w Rzeszowie swoje siedziby lub oddziały. To pomaga w ekspansji biznesu ukraińskiego do krajów Unii Europejskiej.

- Działamy więc jak taki swoisty inkubator ich biznesu - podkreślała wicemarszałek.

Rzeszów i okolice stanowią centrum pomocy dla Ukrainy

Województwo podkarpackie prowadzi bardzo ożywioną współpracę gospodarczą z sąsiednimi regionami Słowacji czy Węgier. To kolejny czynnik rozwojowy regionu.

Na dodatek nieopodal Rzeszowa otwarto niedawno jeden z konektorów gazowych łączących systemy energetyczne Polski i Słowacji. Dzięki temu przez region będzie transportowany gaz z terminala w Świnoujściu na południe.

Wiceprezes Pekao SA Jerzy Kwieciński, podkreślał, że region Rzeszowa jest obecnie centrum pomocy wojskowej idącej z Zachodu do Ukrainy. To też buduje prosperity.

I jeszcze rzut na mapę - z Rzeszowa jest bliżej do słowackich Koszyc czy nawet Miszkolca na Węgrzech, niż do Warszawy. Tuż obok jest też kolejny duży ośrodek - Lwów.

Panel "Inicjatywa Trójmorza - idea i współpraca" był częścią XV Kongresu Gospodarczego (EEC 2023) w Katowicach.