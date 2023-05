Celem założenia ESSA jest wykorzystywanie globalnych trendów i olbrzymiego potencjału brandów wspieranych przez influencerów. ESSA będzie wprowadzała na rynek marki i produkty w różnych kategoriach FMCG z podmiotami z branży influencerskiej, także spoza grupy kapitałowej spółki. Do współpracy zaproszono Dariusza Drewnickiego, który w swojej karierze budował i zarządzał portfolio globalnych i lokalnych brandów wielu kategorii FMCG, w korporacjach takich jak Mars, Coca-Cola, Gillette oraz Grupy Neuca. W ESSA odpowiadać będzie za strategiczny rozwój wszystkich obszarów przedsiębiorstwa - informuje spółka w komunikacie.

- Powołanie nowej spółki wpisuje się w naszą strategię umacniania pozycji w sektorze FMCG. Po sukcesie lodów Ekipa oraz innych produktów mamy głębokie przekonanie o słuszności naszej strategii i niezbędne doświadczenie, które zamierzamy wykorzystać w dalszym rozwoju. Cieszę się, że udało nam się pozyskać do współpracy osobę, która ma tak duże doświadczenie. Tak jak wspominałem jest to kolejny krok ku budowie silnych i profesjonalnych struktur naszej grupy. Plany są ambitne i dalekosiężne i nie wykluczam, że w przyszłości zaprosimy do spółki innych partnerów, którzy będą mogli w istotny sposób przyczynić się do jej rozwoju – mówi Łukasz Wojtyca, Prezes EKIPA Holding S.A.