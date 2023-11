Biznes i technologie

Ekonomista Credit Agricole na FRSiH: Żadnego dramatu w gospodarce nie ma

Debata “Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania” - zainaugurowała Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. We wstępie do tej debaty stan polskiej gospodarki ocenił Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA.

Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA. | fot. PTWP