Nie ma przesłanek dla wzrostu w najbliższej przyszłości cen detalicznych cen paliw - ocenia prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

Stabilne ceny ropy

Ceny ropy na rynku wahają się w okolicach 80 do. za baryłkę, podczas gdy w lutym były na poziomie 100 dol. za baryłkę - powiedział PAP Roszkowski. Oznacza to więc, że ceny ropy są niższe o ok. 20 proc. niż jeszcze kilka miesięcy temu - zaznaczył. Na rynku mamy korekty, umacnia się złotówka, nie widać żadnego impulsu do tego, żeby ceny paliw miały wzrosnąć - ocenił Marcin Roszkowski.

Według ostatnich deklaracji Orlenu, koncern nie zamierza zmieniać w perspektywie najbliższych tygodni swojej polityki cenowej i w związku z tym nie przewiduje podwyżek cen paliw na stacjach.