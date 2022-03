Milczenie marek w kontekście Ukrainy przejawem agresji? "To nie czas na neutralność"

W kontekście obecnych zdarzeń milczenie marek uważam za przejaw agresji. To nie jest czas na neutralność. Nadszedł czas, aby marki zajęły stanowisko w kwestiach geopolitycznych w taki sam sposób, w jaki zaczynają zajmować się środowiskiem - mówi nam Dominika Lenkowska-Piechocka, ekspertka w komunikacji korporacyjnej i twórczyni inicjatywy Who Will Save The Planet

Jak marki mogą realnie pomóc Ukrainie?

Wiele marek włącza się w akcję pomocy Ukrainie i przybywającym do Polski Ukraińcom. Co zrobić, aby ta pomoc była realnym działaniem, a nie pustym gestem? Dominika Lenkowska-Piechocka, ekspertka w komunikacji korporacyjnej i twórczyni inicjatywy Who Will Save The Planet, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl uważa, że w kontekście obecnych zdarzeń milczenie marek jest przejawem agresji.

- Wiem, że nadal są firmy, które pomijają temat Ukrainy podkreślając w komunikacji z pracownikami, że neutralność polityczna zawsze stanowiła jedną z kluczowych wartości organizacji. To nie jest czas na neutralność. Nadszedł czas, aby marki zajęły stanowisko w kwestiach geopolitycznych w taki sam sposób, w jaki zaczynają zajmować się środowiskiem - dodaje.

Globalne marki uderzają w Rosję

Ekspertka wskazuje, że globalne marki już przyłączają się do działań na rzecz izolacji Rosji.

- YouTube ogłosił zablokowanie kanałów propagandowych RT i Sputnik w Europie. Walt Disney Company nie będzie już wyświetlał swoich filmów w Rosji. Sony Picture również wstrzymuje premiery swoich filmów w Rosji. Na Twitterze użytkownicy oznaczają w komentarzach kolejne brandy z dopiskiem "It is your turn!" - dodaje.

Polskie marki wspierają Ukraińców

Również polskie marki podejmują aktywne działania.

- Wspaniałym przykładem są Ubrania do oddania, które wykorzystały m.in. przestrzeń magazynową i zasięgi w mediach społecznościowych do zorganizowania i koordynacji potężnej zbiórki dla Ukrainy, a następnie wysłały dary w głąb Rosji. Grupa Arche udostępnia ok 5000 miejsc dla uchodźców w swoich hotelach. InPost, Panek oddają do dyspozycji swoją flotę do przewozu. Banki rezygnują z opłat za przelewy na Ukrainę, telekomy także rezygnują lub zmniejszają opłaty za połączenia do Ukrainy. Wiele firm zadeklarowało również, że przygotuje uproszczoną procedurę zatrudnienia Ukraińców, którzy przybywają obecnie do Polski i szereg innych form wsparcia dla obecnych pracowników z Ukrainy i ich rodzin - wskazuje.

Jak firmy mogą skutecznie wspierać Ukrainę?

Lenkowska-Piechocka wskazuje, że, gdyby szukać klucza do tych najefektywniejszych działań, w pierwszej kolejności wskazałaby ofertę działań łączących obszary wpływu i core business firmy z realnymi bieżącymi potrzebami wskazanymi przez zweryfikowane organizacje, które profesjonalnie zajmują się niesieniem pomocy.

- Zapytaj, jakie są obecnie najpilniejsze potrzeby, spójrz na swój biznes i zobacz, jak korzystając z posiadanych zasobów możesz najskuteczniej pomóc. Działaj ponad podziałami, realizując projekt pomocowy z partnerami społecznymi i biznesowymi możesz więcej. Wesprzyj i zaangażuj swoich pracowników - radzi.

Jak konsumenci mogą pomóc Ukrainie?

Co możemy zrobić jako konsumenci, aby pomóc Ukrainie? Nasza rozmówczyni wskazuje, że w dobie powszechnego dostępu do sieci możemy działać na wiele sposobów.

- Poprzez media społecznościowe możemy naciskać na marki świadczące usługi lub dostarczające produkty na rynek rosyjski, aby zaprzestały tego lub zmodyfikowały ofertę wzmacniając w ten sposób sankcje gospodarcze i pogłębiając izolację Rosji. Zasypanie profilu marki komentarzami stawiającymi ją pod presją do podjęcia konkretnego działania jest skuteczne. Nie wiadomo, czy Elon Musk wysłałby Starlink, gdyby nie Fedorov, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy, który na swoim Twitterze wprost wezwał do tego biznesmena. Ten tweet był szeroko udostępniany i komentowany przez zwykłych ludzi, którzy dodatkowo oznaczali Muska. Na koncie @FedorovMykhailo pojawiają się cały czas podobne wezwania do działania. Ostatnie pod adresem takich marek, jak Meta, Spotify, Apple, Google. Można podłączyć się do takiego apelu udostępniając go w swoich mediach - dodaje.

Ekspertka wskazuje, że każdy z nas może włączyć się w tego rodzaju aktywizm konsumencki.

- Z kolei grupa Anonymous w swoich mediach zachęca do znajdowania na Google Maps restauracji lub firm w Rosji na Białorusi, a następnie napisania recenzji, w której wyjaśniamy, co dzieje się na Ukrainie tak, aby trafiło to do zwykłych Rosjan. Aktywizmem dostępnym dla każdego będzie też powstrzymanie się od udostępniania fake newsów i pomoc w ich tropieniu. Zanim udostępnimy coś, sprawdźmy czy nie jest to fake lub zgłośmy swoją wątpliwość, np na stronie demagog.org - podsumowuje.