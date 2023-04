ESG to nowy paradygmat odpowiedzialnego biznesu – jakie zmiany na firmach wymusza rosnąca świadomość ekologiczna i społeczna? Jak budować konkurencyjność firmy w zgodzie z kryteriami ESG? Zielona transformacja – kluczowe szanse oraz ryzyka, obawy i wątpliwości. Różnorodność a prawo pracy i kryteria ESG. Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego spojrzymy na ESG z różnych perspektyw. Poznajcie sesje oraz prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą.

ESG, czyli zielona rewolucja na EEC 2023

24 kwietnia 2023

W kierunku zielonej gospodarki

Procesy dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych wobec zjawisk kryzysowych i tempa ocieplenia atmosfery. Rozwój, który nie obciąża środowiska i jego uwarunkowania. Współpraca międzynarodowa na rzecz klimatu wobec zróżnicowanych aspiracji i dysproporcji rozwojowych. Upowszechnienie technologii bezemisyjnych w przemyśle i transporcie. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę i ograniczanie emisji – potrzebne środki i narzędzia regulacyjne. Zielone finansowanie. Środki publiczne i zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu. ESG jako nowy paradygmat działalności gospodarczej.

"Ranking Zielonych Inicjatyw" wręczenie nagród

Przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych przedsięwzięć i inwestycji służących ograniczeniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko i klimat. Ranking Zielonych Inicjatyw jest kontynuacją – w rozszerzonej formule – Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.

25 kwietnia 2023

ESG – biznes od nowa

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny – kryteria określające nowy paradygmat odpowiedzialnego biznesu. ESG to nie CSR, czyli prawdziwa rewolucja w podejściu do biznesu, celów, wartości. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z aktualnych i spodziewanych rozwiązań legislacyjnych. Jakie zmiany na firmach wymusza rosnąca świadomość ekologiczna klientów i partnerów; standardy zrównoważonego finansowania.

ESG – wymagania i strategie

Europejska Taksonomia, raportowanie, ratingi, audyty: nowe zasady i wymagania wobec biznesu. Jak to zrealizować w praktyce: strategie firm, przykłady kompleksowych działań. Impact investing – co oznacza zaangażowane inwestowanie? Zwroty z inwestycji z elementem ESG, mity i rynkowe dane. Nowe mechanizmy i instrumenty finansowe. Zmęczenie ESG – przyczyny i skutki greenwashingu.

ESG – szanse, ryzyka, konkurencyjność

Nowe możliwości rozwojowe dla gospodarek, branż i firm w Polsce, w Europie i w świecie związane z zieloną transformacją. Kluczowe szanse oraz ryzyka, obawy, wątpliwości. Jak budować konkurencyjność firmy w zgodzie z kryteriami ESG? Pod presją czasu i kosztów – możliwości firm i skala biznesu a realizacja celów ESG.

Dobrowolny offset emisji

Kompensowanie emisji gazów cieplarnianych za pomocą działań redukcyjnych realizowanych przez podmioty trzecie – droga do ograniczenia śladu węglowego firmy. Dobrowolne systemy offsetowe – ich rozwój, wiarygodność, rola standardów i certyfikacji. Popyt na tego typu usługi. Koszty zakupu i korzyści biznesowo-- wizerunkowe.

Różnorodność w firmie i na rynku pracy

Różnorodność w organizacji – pole do konfliktu i nadużyć czy potencjalne korzyści i atuty? Problemy związane np. z takimi czynnikami jak wiek, narodowość i pochodzenie, płeć i orientacja, religia i poglądy, neuroróżnorodność. Diversity, Equity & Inclusion – jak budować inkluzywną organizację? Deficyty pracowników na rynku pracy a możliwości, jakie daje różnorodność. Zarządzanie różnorodnością – wymagania wobec pracowników, menedżmentu, rola edukacji i zaangażowania. Wyrównywanie różnic bez stygmatyzacji. Różnorodność a prawo pracy i kryteria ESG.

Wręczenie „Orłów ESG"

Celem konkursu organizowanego przez „Rzeczpospolitą" i portal rp.pl jest wsparcie i promowanie osiągnięć firm realizujących projekty ESG – przede wszystkim działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Kryteria oceny obejmują kwestie klimatyczne, ale także płacowe, bezpieczeństwo pracowników, poszanowanie praw konsumentów i filantropię korporacyjną. Finałem przedsięwzięcia będzie wręczenie nagród „Orły ESG" w trakcie specjalnej gali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

26 kwietnia 2023

Pomagamy skutecznie

Jak nieść pomoc mądrze i skutecznie – profesjonalizacja działalności pomocowej, charytatywnej i non profit. Doświadczenia liderów. Rola relacji, komunikacji, dzielenia się wiedzą. Działania długofalowe – planowanie, konsekwencja, trwałe fundamenty. Organizacje pozarządowe między potrzebującym a biznesem. Wsparcie a partnerstwo, czyli działania nakierowane na integrację, inkluzywność, aktywizację i samopomoc.

Udział w EEC potwierdzili m.‌in.:

• Weronika Achramowicz, partner Baker McKenzie

• Adam Ambrozik, Senior Public Affairs Manager, CEE VELUX Polska

• Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej PKN ORLEN

• Renata Bem, dyrektor generalna, prezes UNICEF Polska

• Mirosław Bendzera, prezes Famuru (Grenevia SA)

• Artur Czepczyński, prezes, właściciel ABC Czepczyński, fundator Czepczyński Family Foundation

• Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce

• Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego

• Frédéric Faroche, prezes, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce

• Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz członek rad nadzorczych CCC, Ferro, Develia i Artifex Mundi

• Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka

• Rafał Grzelewski, kierownik Zespołu Komunikacji i Fundraisingu Polskiej Akcji Humanitarnej

• Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor obszaru Business & Risk Solutions ING Hubs Poland

• Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

• Rafał Hummel, Partner EY, Lider Zespołu Climate Change and Sustainability Services w EY Polska

• Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland

• Michał Klimczak, dyrektor ekonomiczny Grupy Polmlek

• Kazimierz Klonecki, partner zarządzający EY Consulting

• Radosław Koszewski, prezes Queen Hedvig Academy

• Marcin Kowalczyk, kierownik Zespołu Klimatycznego Fundacji WWF Polska

• Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021

• Daniel Ładno, Enterprise Accounts Senior Manager, CEE Dassault Systèmes

• Kamil Majczak, członek zarządu Ciech

• Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego

• Filip Orliński, dyrektor biura strategii korporacyjnej i projektów strategicznych InPost

• Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami

• Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank

• Piotr Płatek, dyrektor ds. audytu i kontroli wewnętrznej Anwim

• Bartosz Podziewski, CEO GSS CERT

• Anna Potocka-Domin, Head of Business & Human Rights Programme UN Global Compact Network Poland

• Jarek Rot, Chief Sustainability Officer BNP Paribas Poland

• Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, prezeska Związku Pracodawców dla Zdrowia

• Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, właściciel NadzórKorporacyjny.‌pl

• Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce

• Karl Schmedders, profesor finansów IMD – International Institute for Management Development Queen Hedvig Academy

• Rafał Sonik, prezes Gemini Holding

• Małgorzata Szewc, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

• Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas

• Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

• Katarzyna Zabratańska, menadżerka ds. równości i włączającej kultury organizacyjnej Grupy Żabka



