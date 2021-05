Europa się otwiera, ale wprowadza segregację szczepionkową

Wraz z postępem kampanii szczepień przeciwko Covid-19 i spadkiem wskaźników epidemicznych kolejne kraje Europy luzują obostrzenia sanitarne. W Niemczech, Austrii, Francji czy na Węgrzech wprowadzono lub planuje się wprowadzić dostępność miejsc takich jak kina czy baseny tylko dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 i ozdrowieńców.

Autor: PAP

Data: 09-05-2021, 12:14

Europa się otwiera, ale wprowadza segregację szczepionkową /fot. Unspash

Na Węgrzech 1 maja otwarte zostały kina, teatry, muzea, hotele, baseny, siłownie, ogrody zoologiczne i biblioteki, a restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości również wewnątrz lokali. Wszystkie te miejsca dostępne są tylko dla posiadaczy wydanej przez władze karty poświadczającej szczepienie przeciwko Covid-19 lub wyzdrowienie. Godzina policyjna została skrócona i zaczyna się o godz. 24 zamiast 23, zaś kończy o 5 rano. Sklepy mogą być otwarte do godz. 23.

Na Słowacji od poniedziałku godzina policyjna w ciągu dnia będzie obowiązywać tylko w dwóch z 79 powiatów. W całym kraju pozostaje w mocy zakaz wychodzenia od godziny 21 do 1 następnego dnia, jednak dzięki poprawie sytuacji epidemicznej rząd ma omówić zniesienie zakazu w przyszłym tygodniu. W reżimie sanitarnym działają już wszystkie sklepy i hotele, a restauracje mogą serwować posiłki i napoje na tarasach i w ogródkach. Obowiązuje w nich limit miejsc i konieczność zachowania odległości od innych klientów.

Od poniedziałku w Czechach będą działać wszystkie sklepy i punkty usługowe oraz targowiska i jarmarki. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą prowadzić naukę w trybie naprzemiennym, a w szkołach wyższych wznowione zostaną zajęcia laboratoryjne i praktyki. Nie będzie koniecznym noszenie maseczki na zewnątrz, jeśli możliwe jest utrzymanie dystansu między dwiema osobami powyżej dwóch metrów. Czeski rząd przyjął zasadę, że zmieni obowiązujące restrykcje, kiedy średnia liczba nowych zakażeń z siedmiu dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców zbliży się do 100, co może nastąpić w poniedziałek lub wtorek. Od 10 maja, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaczną działać muzea i galerie.

14 z 20 włoskich regionów znajduje się w tzw. strefie żółtej i tam sklepy są otwarte, działają restauracje i bary. W strefie żółtej znajduje się m.in. Rzym. Goście mogą siedzieć tylko przy stolikach położonych w ogródkach lokali, co ma się zmienić od 1 czerwca, kiedy zezwolona będzie konsumpcja również wewnątrz budynków. W żółtej strefie wznowiono niektóre wydarzenia sportowe, ograniczając publiczność do 1 tys. widzów na zewnątrz i 500 w pomieszczeniu przy zachowaniu dystansu i zapełnieniu 25 proc. miejsc.

Muzea mogą być otwarte, ale w weekendy i święta bilety należy rezerwować z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Działają też teatry, sale koncertowe i kina, jednak co drugie miejsce musi pozostać wolne. Od 15 maja otworzone mają być baseny zewnętrzne, a od 1 czerwca planowane jest otwarcie centrów kongresowych, spa i parków rozrywki.

W Grecji plaże zostały otwarte w sobotę po raz pierwszy w tym roku, jednak rząd zaczął łagodzić ograniczenia pod koniec kwietnia po niewielkim spadku liczby zakażeń. Pozwoliło to na ponowne otwarcie barów i restauracji na początku tego tygodnia. Szkoły podstawowe zostaną otwarte 10 maja, przedszkola tydzień później. Muzea zostaną ponownie otwarte dla zwiedzających 14 maja, na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu turystycznego.

We Francji władze zniosły ograniczenia w podróżowaniu między departamentami. Cały czas obowiązuje godzina policyjna od godz. 19 do 6 rano. Deputowani parlamentarnej komisji prawa zatwierdzili ścieżkę legislacyjną dla paszportu sanitarnego, uprawniającego do udziału w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych, w których bierze udział ponad 1000 osób, na podstawie zaświadczeniu o szczepieniu lub posiadaniu przeciwciał w wyniku przebytej choroby albo uzyskania negatywnego wyniku testu. Posiadacze paszportów mogliby również mieć dostęp do sklepów, kawiarni czy restauracji.

W Niemczech część krajów związkowych zaczęła już luzować obostrzenia. I tak np. w Szlezwiku-Holsztynie na północy kraju nie obowiązuje już nocna godzina policyjna, a restauracje obsługujące klientów na świeżym powietrzu oraz sklepy detaliczne mogą otwierać się przy zachowaniu pewnych zasad. Według ogólnokrajowych regulacji zaszczepieni przeciwko Covid-19 oraz ozdrowieńcy będą mieli dostęp do wszystkich sklepów, punktów usług czy muzeów bez konieczności wykonywania testu. Zwalnia się ich z przestrzegania godziny policyjnej i kwarantanny po powrocie do kraju z zagranicy. Będą też mogli bez żadnych limitów spotykać się z osobami, które jeszcze się nie szczepiły - ma to szczególne znaczenie dla regionów, gdzie dzienne liczby zakażeń koronawirusem są wysokie, a liczba kontaktów międzyludzkich ograniczona.

W ramach luzowania restrykcji przeciwepidemicznych od soboty (8 maja) w Belgii po raz pierwszy od kilku miesięcy restauracje i bary mogą serwować posiłki i napoje w swoich ogródkach. Również od soboty imprezy, występy kulturalne oraz profesjonalne zawody sportowe mogą ponownie odbywać się na świeżym powietrzu po uprzednim uzyskaniu pozwolenia. Publiczność nie może przekraczać 50 osób. Śluby cywilne i nabożeństwa religijne mogą być organizowane na świeżym powietrzu dla maksymalnie 50 osób. Przestała obowiązywać godzina policyjna, ale od północy do godz. 5. rano zabronione jest publiczne gromadzenie się w grupach powyżej 3 osób. Od soboty otwarte mogą być też parki rozrywki i pchle targi.

W Austrii od 19 maja wznowią działalność lokale gastronomiczne, hotele i placówki kultury. Przy restauracyjnych stolikach będzie mogło siedzieć do 10 osób na zewnątrz i do czterech klientów wewnątrz lokali. Wydarzenia kulturalne i sportowe na świeżym powietrzu będą mogły gromadzić maksymalnie 3 tys. osób, w zamkniętej przestrzeni - 1,5 tys. Aby w nich uczestniczyć, tak samo jak przy wstępie do restauracji czy hoteli, będzie trzeba przedstawić świadectwo szczepienia, negatywny wynik testu lub zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19.

W Hiszpanii o północy z soboty na niedzielę zakończył się stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w październiku 2020 r. Większość z 17 wspólnot autonomicznych zniosła w związku z tym obowiązywanie godziny policyjnej i ograniczenia we wjeździe i wyjeździe z regionu. Wydłużono również godziny pracy placówek handlu i usług. Decyzje dotyczące luzowania lub zaostrzania restrykcji po 9 maja będą mogły podejmować samodzielnie rządy regionów.

Na 17 maja zaplanowane jest rozpoczęcie w Anglii trzeciego z czterech etapów wychodzenia z lockdownu. Tego dnia zniesiony zostanie dla mieszkańców Anglii zakaz wyjazdów zagranicznych bez ważnego, uzasadnionego powodu, ale lista terytoriów, do których można swobodnie wyjeżdżać, liczy tylko 12 pozycji. Poszczególne kraje oznaczono kolorami: zielonym, żółtym i czerwonym, i od tej kategoryzacji zależy, w jakich sytuacjach można do nich wyjeżdżać, ile testów na obecność koronawirusa trzeba będzie zrobić po powrocie oraz czy i jaki rodzaj kwarantanny odbyć.arch.