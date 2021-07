European Tech and Start-up Days - zarejestruj swój udział

Ruszyła rejestracja European Tech and Start-up Days (udział stacjonarny)! Już po raz szósty Katowice zabłysną na start-upowej mapie Polski. Ludzie i dialog, technologia i biznes - to wszystko podczas #ETSD2021!

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 22-07-2021, 15:27

Ruszyła rejestracja European Tech and Start-up Days

Katowickie European Tech and Start-up Days to unikatowe spotkanie adresowane do młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, które towarzyszy największej imprezie biznesowej Europy Centralnej - Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest konkurs Start-up Challenge. Autorzy najciekawszych pomysłów na biznes mogą dzięki niemu dotrzeć ze swoimi propozycjami do przedstawicieli dużych firm i korporacji.

Nadal można się zgłosić do konkursu Start-up Challenge! Zgłoś się do 30 lipca - czekamy na najbardziej innowacyjne pomysły, które mają szansę odmienić jutro!

Zwycięzcy konkursu Start-up Challenge mogą liczyć na obecność w mediach i wejście do świata wielkiego biznesu, setka najlepszych powalczy o wyróżnienie i wsparcie swojego pomysłu, a wybrana osiemnastka zaprezentuje się na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 20-22 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Podczas European Tech and Start-up Days będziemy dyskutować między innymi o obliczach rozwoju innowacyjnych technologii medycznych, technologiach pozwalających pokonywać bariery oraz ograniczenia, sztucznej inteligencji, handlu w erze cyfrowej, perspektywicznych kierunkach rozwoju inwestycji czy finansowaniu innowacyjności w polskiej gospodarce. Sprawdź pełną agendę European Tech and Start-up Days!

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników European Tech and Start-up Days oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenia odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Rejestracja na wydarzenie w formule online zostanie uruchomiona wkrótce.

Do zobaczenia we wrześniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!