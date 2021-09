EY na EEC: Pandemia momentem prawdy dla firm

Arkadiusz Gęsicki, partner EY-Parthenon, EY Polska, stwierdził podczas EKG, że okres pandemiczny to moment prawdy dla firm handlowych i usługowych.

Uczestnicy debaty Obywatel i konsument w czasach „nowej normalności”, fot. PTWP

Arkadiusz Gęsicki podczas debaty "Obywatel i konsument w czasach nowej normalności" ocenił sytuację firm handlowych i usługowych w pandemii.

- Kiedyś segmentowaliśmy klientów poprzez takie kryteria, jak wiek, zarobki, płeć, miejsce zamieszkania, potem również na płaszczyźnie behawioralnej (nastawienie do zakupów). Teraz dochodzi trzecia płaszczyzna - wpływ i głębokość dotknięcia przez pandemię. Firmy walczą dziś o każdą minutę uwagi klienta, głównie poprzez cyfrowe nośniki. Życie nie będzie się jednak toczyło wyłącznie w digitalu. Nie wierzę w to, że centra handlowe znikną, ale zmieni się ich misja - nie tylko zakupy będą magnesem, ale i nowe doświadczenia, emocje, spędzanie czasu, eventy. Tak jest w warszawskiej Arkadii. Nie wszystko musi być online, ale kontakt z klientem musi być we wszystkich kanałach. Część detalistów odświeżyła swoje tzw. „value proposition” nowym formatem, asortymentem, żeby przykuć uwagę klienta - wskazuje przedstawiciel EY.

